Icade renforce son patrimoine à La Défense

Le groupe immobilier renforce sa position sur la Tour Eqho à La Défense en rachetant les 49% du capital de la société propriétaire encore détenus par des investisseurs sud-coréens. Le groupe devient ainsi l'unique propriétaire de cet immeuble emblématique, après avoir déjà assuré son contrôle opérationnel.

Cette acquisition intervient dans un contexte particulièrement favorable, marqué par le renouvellement du bail de KPMG et la signature d'un nouveau contrat avec la Préfecture des Hauts-de-Seine en 2025.



Ces deux opérations permettent à la Tour Eqho d'afficher désormais un taux d'occupation de 100%.



Sur le plan financier, Icade souligne avoir réalisé cette opération à des conditions attractives, avec un rendement supérieur à 8%, y compris après le renouvellement du bail de KPMG. L'acquisition devrait ainsi avoir un effet relutif sur le Cash-Flow Net Courant du groupe.



L'impact sur les comptes consolidés restera en revanche limité, l'actif étant déjà intégré globalement dans les états financiers d'Icade.



En devenant propriétaire à 100% de la Tour Eqho, Icade captera désormais l'intégralité des flux de trésorerie générés par cet actif de premier plan, tout en profitant d'un immeuble entièrement loué et bénéficiant d'un profil de risque désormais très limité. Dans un marché où de nombreux investisseurs étrangers, notamment sud-coréens, cherchent à céder leurs actifs immobiliers, le groupe semble avoir saisi une opportunité d'acquisition à un prix attractif.