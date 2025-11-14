Icape s'adjuge 6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 14,8% à 50,8 millions d'euros en données publiées, et marquant un second trimestre consécutif de croissance organique à change constant (+6,8%).
Le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon affiche ainsi un chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 en croissance de 13,7% à 152,8 MEUR (+2,3% en organique à change constant).
Confirmant une reprise de la dynamique commerciale, son carnet de commandes s'élevait à 49,4 MEUR à fin septembre, en croissance de 32,7% en dollars au 3e trimestre (+26,5% en euros) et à 56 MEUR à fin octobre.
Icape réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2026, dont un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 10% entre 2023 et 2026, et une marge de résultat opérationnel courant d'environ 9,5% à horizon 2026.
Icape Holding est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de circuits imprimés (75,8%) : circuits simples, souples, flexibles, rigides, etc. ;
- vente de pièces électromécaniques (24,2%) : faisceaux de câbles, connecteurs, adaptateurs, transformateurs, bobines, etc. En outre, le groupe développe une activité d'assemblage électronique.
