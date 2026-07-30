L'essentiel :

- Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2026 à 61,8 MEUR, en hausse de 22,9% par rapport au 2e trimestre 2025.

- Carnet de commandes à un niveau historique de 93,6 MUSD, en progression de 69,3% sur un an.

- Confirmation des objectifs 2026 du groupe ICAPE malgré un contexte de tensions sur la supply chain et les coûts des matières premières.



Le groupe ICAPE a publié son chiffre d'affaires pour le 2e trimestre et le 1er semestre 2026, affichant une croissance notable. Le chiffre d'affaires du 2e trimestre s'élève à 61,8 MEUR, soit une augmentation de 22,9% en données publiées et de 25% en organique à change constant par rapport au 2e trimestre 2025. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 113,3 MEUR, en hausse de 12,5% par rapport au premier semestre 2025, avec une croissance organique de 18% à change constant.



Le carnet de commandes atteint un niveau historique à 93,6 MUSD au 30 juin 2026, soit une progression de 69,3% en valeur nominale et de 76,2% en organique à change constant par rapport à fin juin 2025. Cette hausse traduit un renforcement des volumes et une accélération des prix dans un contexte marqué par des tensions inédites sur la supply chain et le coût des matières premières. Les secteurs les plus contributeurs sont ceux des circuits imprimés (PCB) en Europe du Sud, en Asie et CIPEM.



Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels 2026, validés par le Conseil d'administration le 11 février 2026. Ceux-ci prévoient une croissance du chiffre d'affaires consolidé au moins équivalente à celle de 2025 (+12%), avec une croissance organique comprise entre 6% et 8% hors dégradation supplémentaire du change. Le groupe vise également un taux de marge d'EBIT autour de 6% pour l'année 2026.



Au cours du premier semestre, ICAPE a poursuivi sa stratégie d'adaptation, notamment par l'acquisition des activités de trading de PCB de TEKUBE en Italie du Nord et la signature d'un partenariat avec EDGE Group. Le groupe a également engagé des chantiers d'automatisation des processus grâce à l'intelligence artificielle et a vu l'entrée d'un nouvel investisseur institutionnel, Farringdon European Opportunities, dans son capital.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : ICAPE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2026 | Zonebourse



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