Située en Italie du Nord, Tekube SRL exerce une activité d'achat-revente de circuits imprimés au service de 30 clients actifs à fin 2025.
Cette opération, menée conjointement par les équipes M&A et par Pascal Lequerre, EVP Europe du Sud, permet au Groupe de renforcer sa position déjà solide sur un marché clé, avec pour objectif de poursuivre une croissance rentable. En complément des actifs repris, Tekube, qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 2 MEUR en 2025, Icape a récemment intégré à sa force de vente plusieurs collaborateurs expérimentés et reconnus sur la zone, venant renforcer des équipes locales particulièrement performantes.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'objectif de croissance externe de 30 MEUR fixé pour 2026. Elle répond à l'ensemble des critères de sélection du groupe, notamment en termes de valorisation. Entièrement financée sur fonds propres, elle devrait générer des synergies à la fois opérationnelles, géographiques, commerciales et en matière d'achats.
Icape Holding est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de circuits imprimés (78,6%) : circuits simples, souples, flexibles, rigides, etc. ;
- vente de pièces électromécaniques (20,9%) : faisceaux de câbles, connecteurs, adaptateurs, transformateurs, bobines, etc. En outre, le groupe développe une activité d'assemblage électronique ;
- autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.