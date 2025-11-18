Plusieurs valeurs ont profité de publications solides, d'opérations stratégiques ou de bonnes nouvelles cliniques, tandis que d'autres ont cédé du terrain après des révisions d'objectifs, des dégradations de brokers ou des annonces jugées prudentes.

Actions en hausse :

ICG (+9%) s'envole après la publication de résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en hausse à 574,5 MGBP et un bénéfice net presque doublé à 297,3 MGBP. Le marché réagit aussi très favorablement au partenariat stratégique annoncé avec Amundi, incluant un accord d’exclusivité de distribution sur dix ans et une prise de participation allant jusqu'à 10%, ce qui renforce la visibilité commerciale et la crédibilité du plan de croissance.

Cicor Technologies (+8%) prend de l’altitude après avoir relevé son offre de rachat sur TT Electronics, portée à 1,50 GBP en numéraire par action avec une alternative en actions plus avantageuse. Le conseil d’administration de TT a annoncé qu’il recommandera unanimement l’offre révisée, jugée équitable et raisonnable. Le marché anticipe désormais une finalisation rapide de l’opération lors des assemblées prévues le 17 décembre.

Roche (+6%) bondit après l’annonce de très bons résultats pour son médicament contre le cancer du sein, qui s’est montré plus efficace que le traitement habituel et sans effets secondaires inattendus. Les investisseurs saluent une étape majeure avant la présentation complète des données lors d’un prochain congrès médical.

Greencore (+5%) grimpe après l’annonce de la cession de son site de Bristol au Compleat Food Group, une mesure corrective destinée à obtenir l’aval de la CMA pour le rachat de Bakkavor et ainsi éviter une enquête approfondie. Le marché salue un pas décisif vers la finalisation de l’opération tout en prenant en compte les bons résultats annuels publiés, avec un chiffre d’affaires en hausse à 1,95 MdGBP et un bénéfice en progression.

Synsam (+5%) progresse après un T3 supérieur aux attentes, avec un chiffre d’affaires en hausse de 11% à 1 731 MSEK contre 1 683 MSEK anticipés et un EBITDA de 418 MSEK conforme au consensus. Les investisseurs saluent la poursuite d’une croissance organique soutenue et la stabilité de la marge opérationnelle.

Corbion (+4%) avance après le relèvement de recommandation d’ING Bank, passée de “vendre” à “conserver” avec un objectif de cours relevé de 14 à 18,60 EUR. L’amélioration du target price est perçue comme un signal d’inflexion sur les perspectives du groupe, ce qui soutient le sentiment des investisseurs malgré un avis encore prudent.

Rheinmetall (+2%) progresse après la présentation de son plan stratégique visant un chiffre d’affaires d’environ 50 milliards d’euros en 2030, soit cinq fois les revenus de 2024 (9,8 MdsEUR), et une marge opérationnelle cible supérieure à 20%. Les investisseurs saluent des objectifs de long terme très ambitieux et une visibilité renforcée dans un contexte de demande soutenue pour la défense.

Actions en baisse :

Fraport (-6%) plonge après la dégradation de Goldman Sachs, passée d’ “achat” à “neutre” avec un objectif de cours abaissé de 94 à 86 EUR. Le broker estime que la hausse du titre depuis début novembre a déjà largement intégré les bonnes nouvelles, laissant peu de potentiel supplémentaire à court terme. Les analystes pointent aussi une hausse des investissements et une discipline capitalistique jugée moins stricte, perçues comme des risques. Le marché réagit par des prises de bénéfices après un parcours boursier exceptionnel.

FirstGroup (-6%) perd du terrain après la publication d’un premier semestre marqué par un chiffre d’affaires en retrait à 2,30 MdsGBP (2,37 Mds un an plus tôt) et un bénéfice attribuable quasi stable à 55,5 MGBP. Le dividende intermédiaire est relevé à 0,022 GBP par action, mais le marché reste prudent face à une guidance jugée modérée, avec une hausse seulement attendue du BPA ajusté en 2026 et une stabilité anticipée en 2027.

Rubis (-5%) décroche après sa condamnation par l’Autorité de la concurrence à 64,2 MEUR (plus 0,43 MEUR via une ancienne filiale) pour entente anticoncurrentielle en Corse. Le marché privilégie l’impact réputationnel et le risque juridique malgré la contestation officielle du groupe. L’annonce parallèle d’un rachat d’actions de 8 MEUR ne suffit pas à soutenir le titre.

Ams-Osram (-4%) fléchit après la publication d’un T3 dans le rouge, avec une perte nette de 28 MEUR contre un bénéfice de 24 MEUR un an plus tôt et un chiffre d’affaires en repli à 853 MEUR contre 881 MEUR. La société prévoit pour le T4 un niveau de revenus compris entre 790 et 890 MEUR, une indication jugée prudente par le marché.

ABB (-4%) recule malgré le relèvement de sa marge opérationnelle 2025 à 18-22% et la confirmation d’une croissance de 5-7%. Le marché espérait toutefois un objectif de croissance organique plus ambitieux, autour de 6-8%, ce qui entraîne des prises de bénéfices malgré un discours positif sur acquisitions et dividende.

Valeo (-3%) cède du terrain avec le reste du secteur automobile européen. Dans un marché qui baisse fort, les investisseurs se détournent des actions les plus cycliques, en particulier celles de l'industrie européenne la plus sensible aux chocs externes actuels.

RTL (-3%) replie après avoir abaissé ses prévisions 2025, le groupe anticipant désormais un chiffre d’affaires de 6 à 6,1 MdsEUR et un EBITA de 650 MEUR, contre 6,45 MdsEUR et 780 MEUR auparavant. La dégradation reflète la chute persistante du marché publicitaire TV en Allemagne et en France, que la croissance du streaming (+26,6% de revenus, 7,6 M d’abonnés) ne compense pas assez rapidement aux yeux du marché.