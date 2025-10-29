Ida Lerner nommée future directrice financière d'ING

ING fait part de la nomination d'Ida Lerner au poste de directrice financière (CFO), succédant à Tanate Phutrakul qui quittera son poste lors de l'assemblée générale annuelle d'ING en avril 2026, comme annoncé en juillet dernier.



Jusqu'à récemment, Ida Lerner occupait le poste de directrice financière de la banque norvégienne DNB depuis 2021. Elle avait rejoint DNB en 2007, après avoir occupé divers postes chez HSBC et Nordea.



À compter du 1er avril 2026, elle rejoindra le directoire banque d'ING. Le conseil de surveillance proposera aux actionnaires de la nommer membre du directoire et CFO d'ING lors de l'assemblée générale d'avril 2026.



