Selon le calcul de Rexecode, en adoptant cette allocation optimale, les Français auraient collectivement cumulé 344 milliards d'euros de patrimoine supplémentaire en 20 ans… avec un risque quasi équivalent.

Les Français auraient intérêt à investir plus massivement en actions. Ce conseil n’est pas nouveau. Mais dans quelles proportions exactes devraient-ils le faire et quels bénéfices pourraient-ils en retirer ? C’est sur ces questions qu’a décidé de se pencher l’institut Rexecode au travers d’une vaste étude.

Immobilier, assurance vie et dépôts

Dans l’ensemble, le patrimoine des ménages français représente cinq années de revenu disponible, un chiffre dans la moyenne des pays européens.

Bien que les Français affichent chaque année un taux d’épargne élevé, leur stock d’épargne n’est donc guère supérieur à celui de leurs voisins. En revanche, la structure de patrimoine est bien différente.

Très friands d’immobilier, les Français ont un stock d’épargne financière représentant quelque deux ans et demi de revenus, un chiffre relativement faible à l’échelle européenne. Qui plus est, ce patrimoine financier est avant tout composé de dépôts (33%) et d’assurance vie (25% environ).

Peu d’actions

Si les investissements en actions apparaissent assez anecdotiques en comparaison, Rexecode n’oublie pas que cela découle aussi des spécificités locales, avec des supports (produits de retraite, OPC…) qui favorisent l’investissement indirect.

Les auteurs de l’étude ont donc procédé à des retraitements afin d’intégrer cet effet de "transparisation" des actifs.

De quelque 5% en lecture initiale, la part de patrimoine des Français investie en actions fait un bond en avant puisqu’elle atteint 19%.

Cela demeure malgré tout assez faible. D’abord parce que les obligations continuent de peser plus lourd (33%). Ensuite parce que la France reste en retrait des autres pays, l’Allemagne se situant par exemple à 25% tandis que les Etats-Unis et la Suède avoisinent les 65%.

Pas plus d’aversion pour le risque

Rexecode en profite pour mettre à mal une idée reçue. Les Français ne sont pas plus allergiques au risque que leurs semblables. "L’allocation des actifs actuelle est en réalité influencée par bien d’autres facteurs, en particulier la fiscalité, la réglementation, l’éducation financière et les stratégies commerciales du secteur financier", notent les auteurs.

L’étude consacre en effet un large chapitre à la mesure de l’aversion pour le risque dans chaque pays. Or, il en ressort que les Français sont à peine plus craintifs que la moyenne des épargnants des pays développés et ils apparaissent même plus tolérants au risque que les Allemands, les Italiens ou les Espagnols.

8 points de plus en actions

De là à expliquer que les Français pourraient aisément pousser le curseur sur les actions, il n’y a évidemment qu’un pas que Rexecode n’hésite pas à franchir.

L’institut a ainsi cherché à déterminer mathématiquement l’allocation optimale sur la base du couple rendement/risque en tenant compte bien entendu de la sensibilité locale au risque.

A l’issue de ce travail, Rexecode conclut que les Français gagneraient à faire passer leur part d’actions à 27%. Dans cette allocation optimale, les obligations passeraient de 39% à 34% et les dépôts de 42% à 39%.

Le surplus de volatilité demeurerait acceptable (de 3,9% à 4,8%). En retour, le patrimoine type après prélèvements offrirait un rendement de 2,7% au lieu de 2,4%.

L’écart peut sembler symbolique, mais pour donner un aperçu des enjeux, Rexecode propose une simulation en valeur. En vingt ans, le patrimoine financier des Français est passé de 2.669 milliards d’euros à 4.336 milliards d’euros. Avec une allocation optimisée (comme celle suggérée), ce patrimoine serait de 4.680 milliards d’euros, soit 344 milliards d’euros de plus, malgré la crise de 2008.

Et avec une posture offensive ?

L’étude montre enfin les résultats auxquels aurait abouti une posture "offensive", c’est-à-dire équivalente à celle adoptée en Europe du Nord avec une exposition aux actions à hauteur de 35% (et seulement 30% de numéraire). Le surplus de patrimoine obtenu aurait ici atteint les 734 milliards d’euros.