IDEXX Laboratories a annoncé une révision à la hausse de ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d’affaires, portée par une croissance soutenue des dépenses vétérinaires préventives. Malgré une baisse estivale de fréquentation dans les cliniques américaines, les propriétaires d’animaux ont continué d’investir dans la santé de leurs compagnons, notamment à travers des équipements de diagnostic et des services de prévention. Cette dynamique contribue à une hausse de plus de 13% du titre IDEXX lors de la séance à Wall Street.

Au troisième trimestre, l’entreprise basée dans le Maine a enregistré un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars, en progression de 13% sur un an et supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice net par action s’est établi à 3,40 dollars, contre 2,80 dollars un an plus tôt. Face à ces résultats, IDEXX anticipe désormais un bénéfice annuel compris entre 12,81 et 13,01 dollars par action, contre une estimation précédente de 12,40 à 12,76 dollars. Le chiffre d’affaires attendu pour l’exercice est revu entre 4,27 et 4,3 milliards de dollars.

Spécialisée dans les analyseurs de diagnostic, l’imagerie vétérinaire et les logiciels pour cliniques, IDEXX bénéficie également de la hausse des dépenses liée au vieillissement des animaux adoptés pendant la pandémie. Les analystes, notamment chez Jefferies, notent une reprise de la croissance depuis un mois et surveillent l’évolution des installations d’équipements IDEXX ainsi que ses avancées sur les marchés internationaux à l’approche de 2026.