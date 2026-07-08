IDI en négociations pour céder ses parts dans CFDP à AG2R La Mondiale
IDI, Groupe Chevrillon et Fiblac annoncent leur entrée en négociations exclusives avec AG2R La Mondiale en vue de lui céder l'intégralité de leur participation majoritaire au capital de CFDP, le spécialiste indépendant de la protection juridique en France.
Fondée il y a plus de 80 ans, CFDP est aujourd'hui la seule compagnie d'assurance indépendante spécialisée dans la protection juridique en France, avec une offre complète de solutions standard et sur mesure adaptées aux besoins croissants des entreprises, des professionnels et des particuliers.
Avec 245 collaborateurs, dont 210 juristes, CFDP est implantée au plus près de ses clients dans les territoires, avec 25 délégations régionales et près de 2 500 partenaires distributeurs. Elle renforce l'accès au droit et à la justice de près d'un million de clients grâce à la prévention, à l'accompagnement et à la résolution des conflits, dont 75% sont réglés à l'amiable.
Depuis 2016, date à laquelle IDI, Groupe Chevrillon et Fiblac sont devenus actionnaires majoritaires de CFDP, la société a étendu son empreinte géographique à la Belgique, au Luxembourg et à l'Espagne. Entre 2016 et 2025, le montant des primes émises est passé de 50 MEUR à plus de 90 MEUR, tandis que le résultat net est passé de 2 MEUR à 11 MEUR.
"Avec cette opération, l'IDI démontre sa capacité à réaliser des cessions de ses participations auprès d'acteurs stratégiques de tout premier plan", commentent la secrétaire générale du groupe IDI, Tatiana Nourissat, et l'associé Jonathan Coll.
IDI, acteur de référence du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes, spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité de ses investissements ont permis à ses actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,44%.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.