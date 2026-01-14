Créé en 2000, le cabinet de recherche indépendante IDMidcaps aide les gérants de fonds à détecter les petites et moyennes valeurs offrant le meilleur rapport qualité/valorisation dans une perspective moyen-long terme. Une approche devenue assez originale dans un marché où le momentum à court terme et la gestion indicielle ont pris le dessus sur la valorisation intrinsèque des entreprises.

Denis Scherrer, quel bilan dressez-vous de l’année boursière 2025 pour ce qui est des petites capitalisations ?

"Les petites et moyennes valeurs, en France comme en Europe, ont participé à la hausse générale des actifs financiers. En Europe, l’Euro Stoxx Small a fait légèrement mieux que l’Euro Stoxx 50 (+18.6% vs +17.2%). En France, l’indice CAC Mid&Small a enfin surperformé le CAC 40 pour la 1ère fois depuis 2020 (+13.1% vs +10.4%). Traditionnellement plus locales, les smidcaps ont été moins affectées par l’annonce des taxes douanières US. Mais le rebond reste à relativiser car il est loin d’être général. D’après nos estimations, environ deux tiers de la performance du CAC Small en 2025 (+55%) provient de six valeurs de la défense et du secteur bio/medtech. La performance des midcaps est en effet moins spectaculaire : +9% pour le CAC Next 20 et +8% pour le CAC Mid 60. Les raisons du rebond sont multiples : politique monétaire plus accommodante de la BCE, bonne dynamique en Espagne et dans une moindre mesure en Italie, annonce du plan de relance Allemand, retour de la collecte depuis mai, impact des tarifs US plus fort sur les Larges Caps, résultats 2024 et 2025 corrects et des valorisations historiquement basses pour les petites capitalisations. Enfin, le déploiement du fonds de place de 500M€ de CDC Croissance a certainement joué positivement."

Pensez-vous que le rattrapage des petites et moyennes capitalisations va se prolonger cette année ?

"En dépit de la hausse, les multiples de valorisation médians des Smidcaps françaises ont peu évolué car les performances ont été très concentrées (notamment dans les biotechs qui ne font pas de résultats) et les résultats 2025 sont attendus en légère augmentation (EBE médian attendu à +5%). En conséquence, les Smidcaps françaises restent fortement décotées, de plus de 20%, par rapport aux Large caps, aux smidcaps européennes et au non coté. Pour 2026, nous nous garderons d’annoncer une progression de 10% dans l’année comme la plupart des prévisionnistes … la plupart des années. Avec au moins 7/8% de croissance des résultats et 15% de comblement de décote, une hausse bien supérieure peut être espérée. A moins qu’une évènement majeur et inattendu vienne affecter les résultats et la prime de risque…"

Quels sont les secteurs qui pourraient prendre le relais en 2026 ?

"ll se confirme que des secteurs ont touché un point bas comme la construction individuelle ou les services numériques. Numeum table ainsi sur +1,4% pour les ESN en 2026 (vs -1,8% en 2025) et +1% dans le Conseil en Technologies (vs -2,5%). Certains segments de la consommation repartent comme la Tech (cf. S1 de LDLC), le meuble (cf. T3 de Maisons du Monde) ou les camping-cars (cf. Trigano). Au deuxième trimestre 2025, le taux d'épargne des Français a atteint 18,9%, un niveau jamais vu depuis les années 1970. Avec un peu de visibilité géopolitique et économique, la consommation pourrait vraiment accélérer."

IPO (à gauche) et retraits de cote (à droite) sur Euronext (source IdMidcaps)

Comment s’est comportée votre liste de valeurs à l’Achat en 2025 ? Quelles sont vos valeurs favorites pour 2026 ?

"Notre buy list a progressé de 23.2% en 2025, surperformant le CAC Mid&Small pour la 3ème année de suite. Elle a été tirée par Lisi qui a été au rendez-vous en termes de croissance et surtout de marges, avec un levier opérationnel encore plus rapide que prévu. Nous n’avons malheureusement capté que la moitié de la hausse annuelle du titre, car nous l’avions sorti en mars après un bon début d’année et des inquiétudes sur l’automobile. Hexaom et Jacquet Metals ont également bien progressé. Ces deux valeurs très décotées nous semblaient proches d’un point bas d’activité, ce qui se vérifie progressivement, sans pour autant être pleinement intégré à leurs valorisations. Si Manitou entrait également dans cette catégorie, nous l’avons sortie en septembre après un T3 décevant. Enfin, nous conservons Virbac pour la visibilité de sa croissance et son potentiel d’amélioration des marges. Nos ESN (Alten, Sword Infotel) ont en revanche stagné, le retour de la croissance du secteur ayant pris plus de temps que nous l’anticipions. Nous conservons ces positions en 2026 car les communications de Wavestone et de Numeum donnent des signes de reprise. Enfin, nous pensons que la consommation discrétionnaire devrait reprendre des couleurs en 2026. La publication de LDLC nous conforte sur Fnac-Darty et nous pensons que le carnet de commandes de Fountaine Pajot devrait renouer avec la croissance prochainement et la valorisation est ridicule alors que le groupe a près de 100M€ de trésorerie nette. Sur cette thématique, nous avons également intégré Trigano pour son levier sur la rentabilité et sa valorisation encore abordable. Enfin, Kri-Kri Milk, spécialiste du yaourt grec, fait également partie de nos dix valeurs favorites. Depuis quelques mois, nous avons entamé le suivi de microcaps européennes et nous allons accélérer ce développement tout au long de l’année 2026."