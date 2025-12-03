Séparée d'Actelion lors de la vente de la biotech la plus profitable d'Europe à J&J en 2017, et introduite en bourse avec son pipeline, Idorsia - contraction de I do research in Allschwil - avait décidément tout pour elle.

Dirigée par Jean-Paul et Martine Clozel, les excellents fondateurs d'Actelion, Idorsia démarrait son aventure boursière bien capitalisée, avec deux traitements homologués - un contre l'insomnie et un contre l'hypertension - et quatre autres parvenus à des phases avancées de développement.

Six ans plus tard, après le lancement commercial raté de son traitement blockbuster contre l'insomnie aux États-Unis et deux échecs en phase 3 - l'un pour un traitement censé lutter contre les complications suite aux hémorragies sous-arachnoïdiennes, l'autre contre la maladie de Fabry - la jeune pousse d’Allschwil se trouvait le bec dans l'eau.

Son plan d'affaires initial avait été calibré de manière trop ambitieuse, si bien que la compagnie a dû tailler à la serpe dans ses coûts, et ainsi licencier la majorité de ses talentueuses équipes de recherche. Cependant, avec des réserves de cash qui s'étaient épuisées, Idorsia frôlait tout de même le dépôt de bilan.

Cette série de contrariétés a valu à Jean-Paul Clozel de céder sa place au directeur financier André Muller. L'intéressé a sorti du chapeau une astucieuse restructuration du groupe en parallèle de son refinancement - avec l'essentiel de la dette placée dans un véhicule annexe, qui héberge en collatéral les droits de trois traitements commercialisés par des partenaires d'Idorsia.

Il est notable que M. Muller ait fait l'acquisition au marché de plus d'un million d'actions à cette occasion. Alberto Gimona, qui dirige les essais cliniques, en a lui acheté 400 000. Plus récemment, le gros mouvement au capital est celui de Fidelity, qui a plus que doublé sa participation pour devenir le deuxième actionnaire derrière le couple Clozel.

En juin dernier arrivait aussi au poste de directrice générale Srishti Gupta, l'épouse du directeur général de Novartis. Ceci ne pouvait bien sûr qu'alimenter les rumeurs d'un possible rachat de la biotech, même si la ficelle semblait un peu grosse.

Désormais remise sur pied, et passée par une sévère cure d'amaigrissement, Idorsia dispose d'une trésorerie et d'une structure de coûts qui devrait lui permettre de tenir jusqu'en 2028. À cet horizon, son traitement contre l'insomnie Quviviq devrait dépasser 300 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, et les comptes d'exploitation arriver à l'équilibre.

En parallèle, et en amont d'un pipeline qui compte une dizaine de traitements « early stage », la compagnie conserve trois actifs en phase 3 - dont le lucerastat contre la maladie de Fabry, champ thérapeutique qui reste un véritable cimetière d'illusions perdues dans le secteur des biotechs, et sur lequel subsiste une sérieuse interrogation après l'échec de ses derniers essais cliniques.