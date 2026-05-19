IG Group entouré après un bon début d'exercice

IG Group bondit de plus de 10% à Londres, la société spécialisée dans l'intermédiation financière ayant dévoilé, en amont de son assemblée générale des actionnaires, des revenus en croissance de 21% à 339,9 MGBP au titre de son 1er trimestre 2026.

"Cette croissance a été portée par une augmentation de 26% des revenus de trading, tandis que les revenus nets d'intérêts ont baissé de 16%", précise KBW, qui maintient son opinion "performance de marché" et son objectif de cours de 1 480 pence sur le titre.



En organique, la société britannique a vu ses revenus totaux croître de 19% à 331,2 MGBP, soutenus par "la mise en oeuvre rigoureuse de notre stratégie, un élargissement de notre offre de produits et des conditions commerciales favorables", selon son CEO Breon Corcoran.



Saluant un excellent 1er trimestre et une "dynamique commerciale qui s'accélère", avec un 5e trimestre consécutif de croissance séquentielle du nombre de clients actifs, le dirigeant indique relever ses prévisions pour 2026 ainsi que ses perspectives à moyen terme.



Ainsi, IG Group table désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires total de 10 à 15% pour 2026, soit environ 1 100 MGBP, supérieure aux prévisions précédentes (croissance "à un seul chiffre élevé"), avec une marge d'EBITDA maintenue autour de 45%.



Les perspectives à moyen terme ont aussi été revues à la hausse, prévoyant une croissance organique composée du chiffre d'affaires total d'au moins 10% par an au-delà de 2026, avec, là aussi, une marge d'EBITDA maintenue autour de 45%.