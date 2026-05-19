IG Group bondit de plus de 10% à Londres, la société spécialisée dans l'intermédiation financière ayant dévoilé, en amont de son assemblée générale des actionnaires, des revenus en croissance de 21% à 339,9 MGBP au titre de son 1er trimestre 2026.
"Cette croissance a été portée par une augmentation de 26% des revenus de trading, tandis que les revenus nets d'intérêts ont baissé de 16%", précise KBW, qui maintient son opinion "performance de marché" et son objectif de cours de 1 480 pence sur le titre.
En organique, la société britannique a vu ses revenus totaux croître de 19% à 331,2 MGBP, soutenus par "la mise en oeuvre rigoureuse de notre stratégie, un élargissement de notre offre de produits et des conditions commerciales favorables", selon son CEO Breon Corcoran.
Saluant un excellent 1er trimestre et une "dynamique commerciale qui s'accélère", avec un 5e trimestre consécutif de croissance séquentielle du nombre de clients actifs, le dirigeant indique relever ses prévisions pour 2026 ainsi que ses perspectives à moyen terme.
Ainsi, IG Group table désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires total de 10 à 15% pour 2026, soit environ 1 100 MGBP, supérieure aux prévisions précédentes (croissance "à un seul chiffre élevé"), avec une marge d'EBITDA maintenue autour de 45%.
Les perspectives à moyen terme ont aussi été revues à la hausse, prévoyant une croissance organique composée du chiffre d'affaires total d'au moins 10% par an au-delà de 2026, avec, là aussi, une marge d'EBITDA maintenue autour de 45%.
Breon Thomas Corcoran is Chief Executive Officer & Director at IG Group Holdings plc since 2024. Chief Executive Officer at WorldRemit Corp. since 2018. Director at WorldRemit Ltd. since 2022. Director at Worldremit Belgium SA since 2022. Non-Executive Director at Sportradar Group AG starting 2025. Former Chief Executive Officer at Betfair Group Ltd. from 2012 to 2012. Chief Executive Officer & Executive Director at Flutter Entertainment Plc from 2016 to 2018. Chief Executive Officer at Paddy Power Betfair (United Kingdom) from 2016 to 2018. Chief Executive Officer & Director at Worldremit Group Ltd. from 2019 to 2022. Chief Executive Officer at Zepz Ltd. from 2018 to 2022. Chairman at Auction Technology Group Plc from 2021 to 2024. Chief Operating Officer & Executive Director at Paddy Power Plc from 2011 to 2011. Non-Executive Director at Bestinvest (Holdings) Ltd. Non-Executive Director at Evelyn Partners Investment Management Services Ltd. Independent Non-Executive Director at Evelyn Partners Group Ltd. from 2015 to 2020. Vice President-Equity Derivative Trading at J.P. Morgan & Co. Ltd. from 1996 to 1998. Education includes an MBA from INSEAD and undergraduate studies at Trinity College Dublin.
IG Group Holdings plc est spécialisé dans l'intermédiation financière. Le groupe intervient sur la spéculation sur les produits de taux et de change, sur les titres et dérivés sur titres (actions, dérivés sur actions et indices, obligations, etc.) et sur les marchés des matières premières et de l'énergie (métaux précieux, charbon, pétrole, électricité et gaz naturel).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (31,4%), Europe (13%), Asie Pacifique et Moyen Orient (25,3%), Etats-Unis (21,7%) et autres (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.