IHG introduit la marque Kimpton à Madrid et se renforce aussi en Inde
Le groupe hôtelier poursuit l'expansion de ses marques sur des marchés porteurs avec l'arrivée de Kimpton à Madrid et le développement d'un Holiday Inn à Mathura, en Inde. L'action gagne 0,6% à Londres en début d'après-midi.
IHG Hotels & Resorts annonce la signature de son premier hôtel sous enseigne Kimpton à Madrid, en partenariat avec El Corte Inglés. Situé au 89 rue Goya, dans le quartier huppé de Salamanca, l'établissement de 106 chambres devrait ouvrir à la mi-2030.
L'hôtel prendra place dans un bâtiment historique et comprendra notamment un restaurant en rez-de-chaussée, un spa, une piscine intérieure ainsi qu'un bar-restaurant en rooftop avec vue sur la capitale espagnole.
Cette ouverture marquera les débuts de Kimpton à Madrid, après les implantations déjà réalisées à Barcelone, Majorque et Marbella. IHG souligne que ce projet s'inscrit dans sa stratégie de croissance sur le segment luxe et lifestyle en Espagne et plus largement en Europe.
Par ailleurs, le groupe a aussi annoncé la signature d'un accord de gestion avec Embrassio Hotels & Resorts, filiale hôtelière du groupe Vrindara, pour développer le Holiday Inn Mathura en Inde. L'établissement de 115 chambres, dont l'ouverture est prévue début 2030, comprendra trois espaces de restauration, des salles de réunion et d'événements, un centre de remise en forme ainsi qu'une piscine.
Situé dans l'une des plus importantes destinations religieuses du pays, l'hôtel vise à répondre à la croissance du tourisme spirituel et à la demande accrue pour des hébergements sous enseignes internationales.
Cette signature s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'IHG sur les marchés à fort potentiel en Inde. Le groupe exploite actuellement 52 hôtels dans le pays sous six marques et dispose d'un portefeuille de 98 projets supplémentaires attendus au cours des 3 à 5 prochaines années.
Le titre IHG progresse de 0,6% à Londres peu avant 15h30.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2025, le groupe gère 6 963 hôtels (1 026 177 chambres) répartis par enseigne essentiellement entre Holiday Inn Express (3 292 hôtels), Holiday Inn (1 247), Crowne Plaza (424), Candlewood Suites (423), Staybridge Suites (350), InterContinental (242), Hotel Indigo (191), voco (124), Garner (89), avid hotels (87), Kimpton (85), Iberostar Beachfront Resorts (62), EVEN Hotels (46), Vignette Collection (31), Six Senses (27), HUALUXE (24), Regent (11) et Atwell Suites (9).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie (32,9%), Amériques (45,7%), Chine (6,7%) et autres (14,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.