IHG Hotels & Resorts annonce la signature du Holiday Inn Express Sapporo Susukino, son 2e établissement sous cette enseigne au Japon, en partenariat avec Mitsubishi Corporation Urban Development, Tokyo Tatemono et The Sankei Building. L'hôtel de 223 chambres, actuellement en rénovation, doit ouvrir en juillet 2026.
Situé dans le quartier animé de Susukino, à Sapporo, l'établissement vise à capter la hausse du tourisme domestique et international. Il s'agira du premier Holiday Inn Express à Hokkaido, où IHG exploite déjà sept hôtels.
IHG souligne que Holiday Inn Express constitue sa marque "Essentials" à la plus forte croissance, avec 3 292 hôtels ouverts et 655 en développement dans le monde.
Le titre IHG évalue pour le moment à l'équilibre à Wall Street et signe une progression de près de 4% depuis le début de l'année.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.