IHG poursuit son expansion au Japon

Le groupe hôtelier renforce sa présence dans l'archipel avec un nouveau Holiday Inn Express à Sapporo, misant sur la conversion d'actifs et la montée en puissance de sa marque économique.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature du Holiday Inn Express Sapporo Susukino, son 2e établissement sous cette enseigne au Japon, en partenariat avec Mitsubishi Corporation Urban Development, Tokyo Tatemono et The Sankei Building. L'hôtel de 223 chambres, actuellement en rénovation, doit ouvrir en juillet 2026.



Situé dans le quartier animé de Susukino, à Sapporo, l'établissement vise à capter la hausse du tourisme domestique et international. Il s'agira du premier Holiday Inn Express à Hokkaido, où IHG exploite déjà sept hôtels.



IHG souligne que Holiday Inn Express constitue sa marque "Essentials" à la plus forte croissance, avec 3 292 hôtels ouverts et 655 en développement dans le monde.



Le titre IHG évalue pour le moment à l'équilibre à Wall Street et signe une progression de près de 4% depuis le début de l'année.