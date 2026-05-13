IHG renforce sa présence au Japon avec l'intégration de l'Hotel Mount Fuji

Le groupe hôtelier s'associe à FUJI KYUKO pour rénover cet établissement emblématique offrant une vue panoramique sur le mont Fuji et le lac Yamanaka.

IHG Hotels & Resorts annonce un partenariat avec FUJI KYUKO afin de transformer l'Hotel Mount Fuji en troisième établissement japonais de sa marque Vignette Collection. Ouvert en 1963, cet hôtel de 150 chambres situé à 1 100 mètres d'altitude sur le mont Odeyama surplombe le lac Yamanaka et offre une vue directe sur le mont Fuji.



L'établissement fera l'objet d'une rénovation complète avant sa réouverture sous le nom Hotel Mount Fuji, Vignette Collection. Il rejoindra le RIGHA Royal Hotel Osaka et le Windsor Hotel TOYA au sein du portefeuille japonais de la marque, qui compte désormais plus de 79 hôtels ouverts ou en développement dans le monde.



Abhijay Sandilya, directeur général Japon & Micronésie chez IHG Hotels & Resorts, souligne que ce partenariat marque "une étape importante dans l'expansion du portefeuille Luxury & Lifestyle d'IHG au Japon".