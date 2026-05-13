IHG Hotels & Resorts annonce un partenariat avec FUJI KYUKO afin de transformer l'Hotel Mount Fuji en troisième établissement japonais de sa marque Vignette Collection. Ouvert en 1963, cet hôtel de 150 chambres situé à 1 100 mètres d'altitude sur le mont Odeyama surplombe le lac Yamanaka et offre une vue directe sur le mont Fuji.
L'établissement fera l'objet d'une rénovation complète avant sa réouverture sous le nom Hotel Mount Fuji, Vignette Collection. Il rejoindra le RIGHA Royal Hotel Osaka et le Windsor Hotel TOYA au sein du portefeuille japonais de la marque, qui compte désormais plus de 79 hôtels ouverts ou en développement dans le monde.
Abhijay Sandilya, directeur général Japon & Micronésie chez IHG Hotels & Resorts, souligne que ce partenariat marque "une étape importante dans l'expansion du portefeuille Luxury & Lifestyle d'IHG au Japon".
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.