IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec NCPL pour le développement du Holiday Inn Goa Kadamba, un hôtel de 100 chambres dont l'ouverture est prévue au 1er trimestre 2030. Ce projet vient renforcer le portefeuille du groupe en Inde, notamment sur les destinations touristiques majeures.
Situé à Panaji, l'établissement bénéficiera d'un emplacement stratégique à proximité de sites emblématiques comme le quartier latin de Fontainhas, la promenade du fleuve Mandovi et Dona Paula, ainsi que des églises et couvents de Goa classés à l'UNESCO.
Le groupe mise sur une demande soutenue, à la fois touristique et d'affaires, dans une région portée par une forte connectivité et deux aéroports opérationnels. "Cette signature s'inscrit dans notre stratégie d'expansion sur des marchés de loisirs à fort potentiel", a commenté Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG.
IHG exploite actuellement 51 hôtels en Inde et dispose d'un pipeline de 89 établissements supplémentaires attendus dans les 3 à 5 prochaines années.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.