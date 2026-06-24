IHG Hotels & Resorts annonce la signature du projet InterContinental Vilamoura - Algarve, au Portugal, en partenariat avec HDP Algarve SA. L'établissement ouvrira en avril 2027 après la rénovation et le repositionnement de l'actuel Crowne Plaza Vilamoura.
L'hôtel comptera 323 chambres, ainsi que plusieurs restaurants et bars, des espaces de bien-être, des équipements de loisirs et des infrastructures dédiées aux réunions et événements.
Situé à proximité de la marina de Vilamoura, de la plage Praia de Vilamoura et de plusieurs parcours de golf, l'établissement ciblera à la fois la clientèle internationale de loisirs et le segment des événements haut de gamme.
Cette ouverture portera à quatre le nombre d'hôtels InterContinental au Portugal et s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'IHG sur le segment Luxe & Lifestyle, qui compte plus de 595 hôtels ouverts et 392 en développement dans le monde.
A quelques minutes de la clôture, le titre IHG progresse de 1,5% à la City.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2025, le groupe gère 6 963 hôtels (1 026 177 chambres) répartis par enseigne essentiellement entre Holiday Inn Express (3 292 hôtels), Holiday Inn (1 247), Crowne Plaza (424), Candlewood Suites (423), Staybridge Suites (350), InterContinental (242), Hotel Indigo (191), voco (124), Garner (89), avid hotels (87), Kimpton (85), Iberostar Beachfront Resorts (62), EVEN Hotels (46), Vignette Collection (31), Six Senses (27), HUALUXE (24), Regent (11) et Atwell Suites (9).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie (32,9%), Amériques (45,7%), Chine (6,7%) et autres (14,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.