IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Eros Group pour ouvrir l'InterContinental Eros New Delhi Nehru Place, un hôtel de 216 chambres dont la rénovation doit s'achever en 2029. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à développer son portefeuille luxe et lifestyle dans les grandes métropoles indiennes.
Situé dans le quartier d'affaires de Nehru Place, l'établissement ciblera à la fois une clientèle d'affaires et de loisirs, avec des infrastructures comprenant restaurants, espaces de réunion, salle de bal, spa et piscine.
Ce retour sous enseigne InterContinental marque une nouvelle étape pour cet hôtel ouvert en 1996, précédemment exploité sous la marque avant de devenir indépendant.
Le groupe exploite actuellement 51 hôtels en Inde et dispose d'un pipeline de 89 projets, avec l'ambition de dépasser 400 établissements ouverts ou en développement dans les cinq prochaines années.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.