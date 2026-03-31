IHG renforce son positionnement luxe à New Delhi

Le groupe hôtelier poursuit son expansion en Inde en s'associant à Eros Group pour réintroduire une adresse haut de gamme dans la capitale.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Eros Group pour ouvrir l'InterContinental Eros New Delhi Nehru Place, un hôtel de 216 chambres dont la rénovation doit s'achever en 2029. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à développer son portefeuille luxe et lifestyle dans les grandes métropoles indiennes.



Situé dans le quartier d'affaires de Nehru Place, l'établissement ciblera à la fois une clientèle d'affaires et de loisirs, avec des infrastructures comprenant restaurants, espaces de réunion, salle de bal, spa et piscine.



Ce retour sous enseigne InterContinental marque une nouvelle étape pour cet hôtel ouvert en 1996, précédemment exploité sous la marque avant de devenir indépendant.



Le groupe exploite actuellement 51 hôtels en Inde et dispose d'un pipeline de 89 projets, avec l'ambition de dépasser 400 établissements ouverts ou en développement dans les cinq prochaines années.