IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Adani Airport Holdings, premier opérateur privé d'aéroports en Inde, portant sur le développement de 5 hôtels totalisant près de 1 500 chambres dans plusieurs grandes villes du pays comme Jaipur, Navi Mumbai, Mangaluru et Thiruvananthapuram.
IHG précise que cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur les corridors à forte croissance liés au transport aérien, au tourisme et aux déplacements d'affaires.
"Le partenariat avec Adani Airport Holdings reflète l'ampleur des opportunités que nous continuons de voir dans le secteur hôtelier indien", a commenté Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG Hotels & Resorts.
IHG exploite actuellement 52 hôtels en Inde sous 6 marques et dispose d'un pipeline de 98 établissements supplémentaires prévus sur les 3 à 5 prochaines années.
Le titre IHG progresse de 0,7% peu avant 16h et enregistre une hausse de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.