IHG s'allie à Adani Airports pour développer 5 hôtels en Inde

Le groupe hôtelier britannique renforce sa présence sur les grands hubs aéroportuaires indiens et introduit pour la première fois sa marque lifestyle Kimpton dans le pays.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Adani Airport Holdings, premier opérateur privé d'aéroports en Inde, portant sur le développement de 5 hôtels totalisant près de 1 500 chambres dans plusieurs grandes villes du pays comme Jaipur, Navi Mumbai, Mangaluru et Thiruvananthapuram.



IHG précise que cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur les corridors à forte croissance liés au transport aérien, au tourisme et aux déplacements d'affaires.



"Le partenariat avec Adani Airport Holdings reflète l'ampleur des opportunités que nous continuons de voir dans le secteur hôtelier indien", a commenté Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG Hotels & Resorts.



IHG exploite actuellement 52 hôtels en Inde sous 6 marques et dispose d'un pipeline de 98 établissements supplémentaires prévus sur les 3 à 5 prochaines années.



Le titre IHG progresse de 0,7% peu avant 16h et enregistre une hausse de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.