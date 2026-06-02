IHG Hotels & Resorts annonce une collaboration stratégique avec Arini Capital Management, gestionnaire de crédit alternatif disposant de 21 MdsUSD d'actifs sous gestion, afin de soutenir des opportunités de croissance ciblées dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Ce partenariat doit permettre à IHG d'accéder à des financements institutionnels flexibles pour accompagner des propriétaires tiers dans la réalisation de projets hôteliers sélectionnés. L'initiative s'inscrit dans la continuité de la stratégie "asset-light" du groupe.
La collaboration se concentrera dans un premier temps sur les grandes destinations urbaines et de villégiature en Europe, où IHG compte déjà près de 1 250 hôtels ouverts ou en développement dans plus de 40 pays.
Le titre IHG progresse de 2,5% à Londres, et affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.