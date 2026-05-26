IHG Hotels & Resorts annonce la signature de l'Esperança Hotel, Vignette Collection, à Braga, au Portugal, renforçant ainsi son portefeuille Luxury & Lifestyle dans le pays. L'établissement de 58 chambres ouvrira en septembre 2026 après la conversion de deux bâtiments existants situés dans le centre-ville.
Ce projet porte à six le nombre d'hôtels ouverts ou en développement sous l'enseigne Vignette Collection au Portugal. L'actif appartient à Hotel Janes LDA, dirigé par Luciana Borges, tandis que la gestion opérationnelle sera assurée par Amazing Evolution.
Willemijn Geels, vice-présidente développement Europe chez IHG Hotels & Resorts, estime que "le Portugal est un marché prioritaire" pour le groupe et souligne l'intérêt croissant des propriétaires pour une offre combinant identité propre des établissements et puissance du réseau mondial d'IHG.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.