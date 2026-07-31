L'essentiel :

- Produits d'exploitation totaux en hausse de 52,6% à 1,64 MEUR en 2025.

- Amélioration de 32,9% de l'EBITDA, à -1,14 MEUR.

- Déploiement industriel et commercial de la plateforme intégrée de diagnostic oncologique.



Ikonisys SA, opérant sous la marque Aliko Scientific, a publié ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le groupe a enregistré une hausse de 52,6% de ses produits d'exploitation totaux, qui s'élèvent à 1,64 MEUR, contre 1,08 MEUR en 2024, grâce notamment à la contribution d'Hospitex sur douze mois et au déploiement progressif de son offre intégrée.



L'EBITDA s'est amélioré de 32,9%, passant d'une perte de 1,70 MEUR en 2024 à une perte de 1,14 MEUR en 2025, tandis que les charges d'exploitation hors amortissements et dépréciations ont diminué de 7,6%. La marge brute a progressé à 1,15 MEUR, avec un taux de marge brute de 70%, légèrement inférieur aux 72,5% de l'année précédente, en raison d'une part plus importante des revenus issus de l'installation de nouveaux équipements.



Le groupe a poursuivi le déploiement industriel et commercial de sa plateforme intégrée de diagnostic oncologique, marquée par l'obtention d'un brevet américain pour la technologie ACTA, le lancement d'Urine24 en Italie, ainsi que la signature d'un accord de distribution exclusive avec Menarini Diagnostics. Hospitex a également remporté plusieurs marchés hospitaliers publics en Italie et engagé le développement de CYTOfast Auto, un processeur universel automatisé pour la cytologie en phase liquide.



La perte nette consolidée s'est élevée à 4,20 MEUR, impactée principalement par une charge d'amortissement accéléré sans incidence sur la trésorerie. La trésorerie consolidée a atteint 1,03 MEUR au 31 décembre 2025, contre 25 KEUR un an plus tôt. La société anticipe une reprise de la cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris suite à la publication de son rapport financier annuel 2025.



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