ilife Shenzhen Technology : Le laveur de sol ILIFE Shinebot W455 est maintenant disponible en Europe

ilife (Shenzhen) Technology Co. Ltd. / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

Le laveur de sol ILIFE Shinebot W455 est maintenant disponible en Europe



06-Sep-2021 / 10:45 CET/CEST



Le laveur de sol ILIFE Shinebot W455 est maintenant disponible en Europe SHENZHEN, CHINE - Media OutReach - 6 septembre 2021 - ILIFE, un fabricant leader mondial d'aspirateurs robots, a annoncé la commercialisation du Shinebot W455 en Europe dès aujourd'hui. Le Shinebot W455 conserve non seulement son potentiel nettoyant traditionnel des sols, mais prend également en charge la navigation intelligente et le contrôle de l'application. Grâce au module caméra CV-SLAM amélioré, le W455 a résolu le problème du manque d'interaction avec l'utilisateur et de l'option de nettoyage personnalisé. En tant que version améliorée de l'ancien Shinebot W400, le W455 a amélioré sa précision de navigation et sa capacité à éviter les obstacles. Equipé de 13 jeux de capteurs de haute précision, le W450 peut éviter efficacement les chutes et les collisions. La nouvelle fonction de contrôle de l'application permet aux clients de bénéficier d'une expérience plus intelligente en programmant le nettoyage, en sélectionnant les zones à nettoyer, en définissant une zone interdite et en personnalisant les modes de nettoyage. Comme le W400, le W455 adopte une conception à double réservoir d'eau, ce qui lui permet de séparer facilement l'eau propre de l'eau sale. Grâce au système de nettoyage Tidalpower innovant d'ILIFE, le W455 peut effectuer un cycle de nettoyage en 4 étapes en une seule fois : Humidifier, frotter, aspirer et gratter. C'est exactement comme cela que le W455 fonctionne en nettoyant les taches tenaces tout en protégeant le sol. En tant que série star d'ILIFE, la série ILIFE Shinebot W a attiré le regard de milliers de personnes depuis son dévoilement en 2018. Sous la devise « dur pour les taches, doux pour le sol », le shinebot d'ILIFE redéfinit le marché du nettoyage avec un design de nettoyage mains libres et un prix abordable. Au début de l'année, ILIFE a lancé un autre robot nommé W450 aux États-Unis, qui a acquis une solide réputation grâce aux clients et des éloges de la part des médias. Face à la ferveur des fans européens, l'ILIFE W455 fait finalement ses débuts sur AliExpress aujourd'hui avec un prix initial de $199. Ce prix n'est valable que pendant 4 jours du 6/9 au 9/9. Il vaut la peine de mentionner qu'avec le shinebot W455, ILIFE a également lancé un nouveau balai à vapeur S50 sous le nom de la sous-marque Easine. Veuillez consulter ici pour plus de détails. À propos d'ILIFE Fondée en 2010, ILIFE Technology est une entreprise de nettoyage intelligent qui se concentre sur les produits de nettoyage, notamment les aspirateurs robots, les machines à laver les sols et les aspirateurs sans fil. Suivez-nous sur Facebook, Youtube, Instagram. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.iliferobot.com/ Contact média ILFE : media@iliferobot.com

Diffusion d'une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.