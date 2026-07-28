Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont toujours présentés comme des alliés et aiment mettre en scène leur relation. Mais en coulisses, les épisodes de tensions ne manquent pas ces derniers mois.

Six mois après leur dernière rencontre, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se retrouvent aujourd’hui à la Maison Blanche.

Les deux hommes se sont vus pour la dernière fois le 11 février. La scène a été décrite dans un article du New York Times, paru début avril. Benjamin Netanyahou avait alors été reçu dans la Situation Room. Pendant une heure, il avait tenté de vendre la guerre en Iran à Donald Trump.

Deux semaines plus tard, les Etats-Unis et Israël lançaient leur offensive. De là est née la première polémique de ce conflit, Donald Trump se retrouvant accusé d’avoir été entrainé dans cette guerre par les Israéliens (ce qu’il a toujours nié).

"Fucking crazy"

Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés sept fois en 2025. La réunion du jour à la Maison Blanche sera seulement leur deuxième entrevue de l’année. Un rendez-vous que le Premier ministre israélien sollicite depuis plusieurs semaines.

Les deux hommes sont toujours présentés comme des alliés et aiment mettre en scène leur relation. "Bibi a été formidable", a déclaré Trump lundi à bord d'Air Force One. "C'était un Premier ministre de temps de guerre. Nous avons très bien travaillé ensemble."

Mais en coulisses, les épisodes de tensions ne manquent pas ces derniers mois. D’abord, avec la guerre des douze jours, en juin 2025. Puis au moment de conclure un cessez-le-feu à Gaza, en octobre 2025. Et depuis le début de la guerre en Iran, on ne compte plus les articles d’Axios sur le sujet. "You’re fucking crazy" aurait ainsi lâché Trump à Netanyahou au cours d’un entretien téléphonique.

Jérusalem, le 3 juin 2026

Si les tensions sont aussi fortes, c’est parce que les Etats-Unis et Israël n’ont pas toujours les mêmes objectifs et que les dirigeants des deux pays n’ont pas la même équation politique.

Pour Benjamin Netanyahou, faire tomber le régime iranien serait l’aboutissement de sa carrière politique. Lui qui a passé presque 19 ans à la tête du gouvernement israélien parlait déjà de la menace nucléaire iranienne lors de son premier discours au Congrès américain, en 1996. Et politiquement, c’est en étendant la guerre qu’il a pu se maintenir au pouvoir et se relever du 7 octobre (2023), qui est pourtant la plus grande faille sécuritaire de l’histoire d’Israël.

Donald Trump, de son côté, doit affronter des sondages très défavorables. La guerre en Iran est très impopulaire aux Etats-Unis et la hausse du prix de l’essence ternit son bilan économique. Le président américain fait également face à une opinion publique de plus en plus hostile à Israël. Historiquement, l’Etat hébreu bénéficiait d’un fort soutien bipartisan. Mais les bombardements sur Gaza ont nettement dégradé son image à l’international.

Un jeu régional complexe

Au-delà de l’Iran, c’est aussi la place d’Israël dans le jeu régional et ses relations avec ses voisins qui créent des tensions avec Washington.

Après l’entrée dans le conflit du Hezbollah, début mars, Israël a durement frappé le Liban et occupé une partie de son territoire. Or, l’Iran a par la suite conditionné tout accord avec les Etats-Unis à un cessez-le-feu au Liban, ce qui a constitué un point de blocage majeur dans les négociations.

Selon le Financial Times, Benjamin Netanyahou devrait aussi évoquer la Turquie durant sa visite à Washington. En effet, lors du sommet de l’OTAN à Ankara, Donald Trump a ouvert la porte à une vente d’avions F-35 à la Turquie. Israël, qui est pour l’heure la seule nation au Moyen-Orient à posséder des F-35 craint de perdre son avantage militaire.

Depuis des mois, le président turc est très critique de l’action de l’armée israélienne à Gaza et en Syrie. Et il semble plutôt avoir les faveurs de Donald Trump. Erdoğan est "un ami à moi, et personne ne me dit ce que nous devrions vendre ou non", déclarait hier le président américain.

Ankara, le 7 juillet 2026

Enfin, Donald Trump, souhaite relancer les accords d’Abraham. Ces accords, signés en 2020, ont permis la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs états arabes (Maroc, Soudan, Bahreïn, et Emirats arabes unis). Le président américain aimerait désormais que les autres pays du Golfe les rejoignent.

La semaine dernière, il a conditionné un accord nucléaire civil avec l’Arabie Saoudite à la normalisation des relations avec Israël. Mais les Saoudiens ne peuvent pas signer les accords d’Abraham sans avancée sur la question palestinienne. Or, Israël reste catégoriquement opposé à la création d’un Etat palestinien.