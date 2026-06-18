Blackstone, KKR, Apollo, Partners Group - qui est le prochain ?

Partners Group vient de fermer le guichet. Et ce n'est pas le premier.

Blackstone, Apollo, KKR, Ares, Blue Owl, et maintenant Partners Group — les plus grands noms du private equity mondial activent les uns après les autres leurs mécanismes de blocage des retraits. La file d'attente s'allonge. L'argent, lui, reste là où il est.

Dans cette vidéo, on décortique ce qui se passe vraiment derrière le communiqué rassurant de la société zougoise qui gère 150 milliards de dollars : pourquoi le titre a perdu 16% en une journée, ce qu'est vraiment un fonds evergreen (spoiler : c'est moins vert qu'il n'y paraît), et pourquoi cette histoire n'est pas une anecdote suisse mais le symptôme d'un problème bien plus large.

Parce que le private equity, pendant dix ans, vous a vendu du liquide. C'était solide. Et maintenant que les taux ont changé et que tout le monde veut partir en même temps, la réalité reprend ses droits — lentement, ordonnément, comme dit dans le communiqué.

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 95'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.