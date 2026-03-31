Alors que Donald Trump semble chercher une porte de sortie en Iran, les pays du Golfe veulent neutraliser la menace iranienne.

C’est le dernier rebondissement de l’opération américaine en Iran : le président Trump serait prêt à mettre fin aux opérations, même si le détroit d’Ormuz reste fermé, selon le Wall Street Journal.

Depuis un mois, le président américain laisse entendre que le conflit en Iran est une affaire de quelques semaines, décrivant à plusieurs reprises l’opération militaire comme une "excursion". "Les États-Unis d'Amérique sont engagés dans des discussions sérieuses avec UN NOUVEAU RÉGIME, PLUS RAISONNABLE, pour mettre fin à nos opérations militaires en Iran", écrivait-il lundi sur Truth Social.

La Maison Blanche sait en effet qu’étendre le conflit ne fera qu’accroître les conséquences économiques pour les Américains. Aujourd’hui, le prix de l’essence a dépassé les 4 dollars pour la première fois depuis 2022 (contre moins de 3 dollars il y a un mois).

Politiquement, c’est un boulet, alors que les élections de mi-mandat approchent. En 2024, Donald Trump a remporté l’élection en profitant du mécontentement des électeurs sur la gestion de l’économie par les démocrates. Donald Trump avait passé la campagne à dénoncer "l’inflation de Biden".

Il semble donc maintenant chercher une porte de sortie. Mais il n’est pas le seul acteur engagé. Les Iraniens veulent accroître le coût de ce conflit pour dissuader les Etats-Unis et leurs alliés de toute attaque dans le futur. Les Israéliens, quant à eux, veulent pousser leur avantage au maximum pour provoquer la chute du régime iranien.

Et désormais, Israël n’est pas le seul allié des Etats-Unis qui veut affaiblir au maximum l’Iran. Après des années à essayer de préserver la stabilité régionale, les Etats du Golfe pressent Donald Trump de poursuivre les frappes.

Virage à 180 degrés

Ces derniers ont passé des semaines à décourager Donald Trump de lancer une opération contre l’Iran, sachant qu’ils seraient les premières victimes des ripostes iraniennes. Le président américain est passé outre leurs réserves, générant de la frustration chez des pays alliés qui ont beaucoup investi (en temps et en argent) dans la relation avec les Etats-Unis.

Depuis des années, les pays du Golfe font tout pour préserver la stabilité régionale, indispensable à leur développement économique. Riyad avait même rétabli ses relations diplomatiques avec Téhéran en 2023. L’année dernière, le ministre de la défense saoudien (qui est aussi le frère du prince héritier), avait rencontré le guide suprême Ali Khamenei.

Et depuis le début du conflit, ils adoptent une posture défensive : ils n’ont pas riposté aux attaques iraniennes pour éviter l’escalade. Mais à mesure que les tirs de missiles et de drones se poursuivent, cette posture est de moins en moins tenable.

Ce matin, l’agence AP rapportait que des responsables d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït et de Bahreïn ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas la fin de l'opération militaire tant qu'il n'y aurait pas de changements significatifs au sein de la direction iranienne ou un changement radical de comportement de l'Iran.

Toujours selon AP, l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis sont ceux qui poussent le plus en faveur d’un accroissement de la pression militaire. Vendredi, le Financial Times indiquait que les Emirats essaient de bâtir une coalition militaire visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

L’Arabie saoudite, de son côté, serait proche d’une entrée dans le conflit, selon le Wall Street Journal. Le prince héritier voudrait rétablir une forme de dissuasion vis-à-vis de l’Iran. Plus généralement, la nécessité de neutraliser la menace iranienne semble s’être installée dans le Golfe.

Dans cette logique, un cessez le feu maintenant laisserait les Etats du Golfe vulnérables. Le détroit d’Ormuz est toujours sous le contrôle des Iraniens. Pour mettre fin au conflit, ces derniers demanderaient la reconnaissance de leur souveraineté sur ce détroit. Lundi, la commission de sécurité du Parlement iranien a même approuvé un plan visant à imposer des péages aux navires traversant le détroit, selon un membre de la commission, cité par la télévision d’État.

Et malgré les assassinats de nombreux responsables, le régime iranien est toujours en place et les gardiens de la Révolution sont plus que jamais les maîtres à bord.