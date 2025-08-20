AlphaValue maintient son conseil à l'achat sur le titre Imerys, avec un objectif de cours inchangé à 28,7 euros .

L'analyste souligne que les prévisions de bénéfices ont été nettement abaissées après des résultats semestriels marqués par une contraction plus forte que prévu de la rentabilité, en raison de volumes en baisse et d'une contribution réduite des coentreprises.

Selon AlphaValue, la progression de la valeur d'actif net à 61,1 euros ne reflète pas une amélioration opérationnelle, mais s'explique par une révision des multiples sectoriels à la hausse, ce qui appelle à la prudence.

Enfin, la note précise que la valorisation par actualisation des flux de trésorerie a fortement reculé à 2,87 euros contre 26,3 euros auparavant, conséquence directe de perspectives de cash-flow dégradées et d'un effet amplificateur lié au niveau d'endettement.