Imerys annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations d'un montant de 600 millions d'euros, portant intérêt au taux de 1,5%, venant à échéance le 15 janvier 2027 émises le 17 janvier 2017.

Simultanément, le groupe de spécialités minérales pour l'industrie fait part de son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations à taux fixe libellées en euros dans le cadre de son programme EMTN.

L'offre de rachat sur les obligations 2027 commence ce 12 novembre et se terminera le 19 novembre, à 16h00. Ses résultats finaux devraient être annoncés le 20 novembre et son règlement devrait intervenir le 24 novembre.

Elle est plafonnée à un montant d'acceptation maximum qui devrait être égal au montant total en principal des nouvelles obligations, et conditionnée au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations avant la date de réalisation de l'offre.