Imerys a annoncé mercredi qu'il prévoyait de nommer un nouveau directeur financier début 2026 suite à l'officialisation ce matin du départ de Sébastien Rouge, appelé à prendre la direction financière de l'opérateur satellitaire Eutelsat.
Dans un bref communiqué, le producteur de spécialités minérales pour l'industrie précise que le cadre dirigeant restera en fonction jusqu'au début de l'année prochaine afin de superviser les opérations financières et les publications du groupe et d'assurer une transition fluide avec son successeur.
D'après Alessandro Dazza, le directeur général du spécialiste des minéraux, Sébastien Rouge laisse, après cinq années en fonction, une équipe 'solide' et une base 'robuste' en vue de la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie du groupe et de ses priorités opérationnelles.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.