Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ; - Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.