Imerys a annoncé mercredi qu'il prévoyait de nommer un nouveau directeur financier début 2026 suite à l'officialisation ce matin du départ de Sébastien Rouge, appelé à prendre la direction financière de l'opérateur satellitaire Eutelsat.

Dans un bref communiqué, le producteur de spécialités minérales pour l'industrie précise que le cadre dirigeant restera en fonction jusqu'au début de l'année prochaine afin de superviser les opérations financières et les publications du groupe et d'assurer une transition fluide avec son successeur.

D'après Alessandro Dazza, le directeur général du spécialiste des minéraux, Sébastien Rouge laisse, après cinq années en fonction, une équipe 'solide' et une base 'robuste' en vue de la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie du groupe et de ses priorités opérationnelles.