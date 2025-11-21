Imerys indique avoir placé, le 13 novembre, de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN, des obligations d'une maturité de 7 ans et portant un coupon annuel fixe de 4,00%.

Cette transaction a été largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux. Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre, date à laquelle les obligations devraient être admises à la Bourse de Luxembourg.

Parallèlement, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50% et d'un montant de 600 MEUR, le groupe ayant accepté des offres pour 256,5 MEUR.

L'intégralité des obligations existantes rachetées seront annulées. À la suite des deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire du groupe de spécialités minérales pour l'industrie a été étendue à 4,4 ans, contre 3,4 ans à fin juin.