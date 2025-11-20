Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont progressé de 1,2% en octobre par rapport à septembre, selon la National Association of Realtors, atteignant un rythme annuel de 4,1 millions d’unités. Sur un an, la hausse est de 1,7%. Ce rebond s’explique en partie par un repli temporaire des taux hypothécaires durant l’été, tombés à 6,13% mi-septembre, avant de remonter à 6,36% fin octobre. La majorité des transactions enregistrées reflètent des compromis signés avant le blocage des services fédéraux, qui a toutefois retardé certaines ventes spécifiques, notamment celles liées à des garanties publiques.

Parallèlement, le marché continue de souffrir d’un manque d’offre. Le stock de logements disponibles a reculé de 0,7% sur un mois, à 1,52 million d’unités. Ce volume reste supérieur à celui de l’année précédente, mais ne représente que 4,4 mois de ventes, un niveau toujours inférieur à l’équilibre. Le prix médian des logements anciens a atteint 415 200 dollars en octobre, en hausse de 2,1% sur un an. Il s’agit du 28e mois consécutif de progression annuelle. Les délais de vente s’allongent, avec une moyenne de 34 jours, contre 29 jours un an plus tôt, signe d’une demande prudente.

Le marché reste contrasté selon les segments. Les ventes de logements haut de gamme poursuivent leur dynamique, avec +16% pour les biens de plus d’un million de dollars, tandis que les ventes de biens inférieurs à 100 000 dollars reculent de 3%. Les primo-accédants reviennent progressivement (32% des ventes, contre 27% un an plus tôt), mais sont confrontés à des freins régionaux : manque d’offre dans le Nord-Est, prix élevés à l’Ouest, et conditions plus favorables dans le Midwest et le Sud. Malgré une légère amélioration des taux et une concurrence saisonnièrement plus faible, l’accessibilité financière reste le principal obstacle à un redémarrage plus marqué du marché.