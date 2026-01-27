Immobilier aux États-Unis : des annulations de ventes à un niveau record depuis 2017

Le marché immobilier américain connaît une instabilité croissante, marquée par un taux record d'annulations de ventes. En décembre, 16,3% des compromis de vente ont été rompus, soit plus de 40 000 transactions annulées, selon une étude de Redfin. Ce niveau, inédit depuis le début du suivi en 2017, dépasse largement les 14,9% enregistrés un an plus tôt. En cause : la combinaison de coûts élevés, d'un inventaire en hausse et d'un déséquilibre croissant entre vendeurs et acheteurs.



D'après Redfin, le marché comptait en décembre 47% de vendeurs de plus que d'acheteurs, soit un écart de plus de 630 000 biens, le plus important depuis 2013. Cette abondance d'offres donne aux acheteurs une marge de manoeuvre inédite, les incitant à se retirer plus facilement s'ils estiment pouvoir trouver de meilleures conditions. Ce phénomène s'observe particulièrement dans certaines villes comme Atlanta, Jacksonville, San Antonio ou Cleveland, où les taux d'annulation dépassent les 20%.



Parallèlement, les ventes en attente ont chuté de 9% entre novembre et décembre, selon la National Association of Realtors, augurant une activité réduite pour le début de l'année. Les inquiétudes liées à l'économie, aux taux hypothécaires élevés et à l'incertitude politique freinent les acheteurs comme les vendeurs. Dans ce contexte déséquilibré, les perspectives du marché résidentiel américain à court terme demeurent incertaines.