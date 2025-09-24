Le marché immobilier européen poursuit sa fragmentation sur le plan du crédit, révèle une analyse de Scope Ratings. Alors que les conditions de financement s'améliorent pour les sociétés les mieux notées, les acteurs plus fragiles peinent à faire face à la remontée des coûts, aux exigences de refinancement et aux mutations structurelles de la demande.

L’analyse de Scope Ratings, publiée sous la plume de Philipp Wass, met en lumière une dynamique de plus en plus contrastée dans l’immobilier européen. Si les conditions de financement se sont globalement améliorées depuis le début de l’année, seules les sociétés les mieux notées (disposant d’actifs dits prime) parviennent à en tirer pleinement parti. En parallèle, les acteurs plus endettés, souvent positionnés sur des actifs secondaires, continuent de faire face à des difficultés croissantes d’accès au crédit.

Les swap rates stables et la baisse des marges bancaires ont contribué à détendre les conditions d’emprunt, permettant un rebond des émissions obligataires au premier semestre 2025, en hausse de 17% sur un an. Les émetteurs investment grade (IG) bénéficient de spreads maîtrisés (autour de 125 points de base) et de coûts de financement redevenus compétitifs (3 à 4% sur 5 ans), ce qui relance même l’attractivité de la dette non sécurisée. A l’inverse, les entreprises non IG restent sous pression, avec des spreads pouvant grimper à 525 points de base et des coûts de financement atteignant 7 à 8%.

Dans ce contexte, la qualité des actifs devient un facteur clé du risque de crédit. Les biens prime, situés en zones urbaines tendues, continuent d’attirer les investisseurs grâce à des rendements stabilisés et à une demande locative soutenue, notamment pour les data centers, portés par l’essor de l’IA. En revanche, les actifs secondaires souffrent d’un recul des valorisations, d’une liquidité dégradée et d’un effet de ciseaux entre la hausse des coûts de rénovation et des exigences réglementaires plus strictes.

Les risques de refinancement se concentrent désormais sur les échéances 2025–2026, période durant laquelle plusieurs sociétés devront faire face à des volumes de dette importants dans un marché encore sélectif. Pour les émetteurs les plus fragiles, notamment exposés au bureau secondaire ou au retail physique, l’heure est aux mesures de sauvegarde : ventes d’actifs, injections de capital ou restructurations de dette, comme envisagé chez Deutsche Konsum ou Globe Trade Centre. Scope avertit que certaines de ces opérations pourraient être considérées comme des restructurations contraintes ("distressed exchanges").

Cette divergence s’installe durablement dans les notations : les émetteurs IG et les HY solides (comme Vonovia, Aroundtown , Merlin Properties ou Colonial) stabilisent leurs profils de crédit, tandis que les plus faibles glissent vers une spirale baissière. Pour les investisseurs, le message est clair : la sélectivité reste primordiale, tant au niveau des signatures que de la qualité intrinsèque des actifs. L'immobilier européen n'est plus un bloc homogène, mais un marché à deux vitesses, où le crédit sépare nettement les gagnants des perdants.