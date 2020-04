immoveris étend sa gamme de services

Acquisition d'un mandat de gestion d'actifs immobiliers auprès des caisses de pension de BASF

immoveris propose des services de conseil complets et professionnels tout au long du cycle de vie d'un bien immobilier. Le portefeuille de services comprend également le suivi de mandats de gestion d'actifs immobiliers. Au 1er mai 2020, immoveris reprendra la gestion fiduciaire d'actifs du portefeuille immobilier important des caisses de pension de BASF Suisse SA. Les tâches associées comprennent l'élaboration de la stratégie de portefeuille immobilier et de la stratégie immobilière, la préparation d'analyses de potentiel, la planification du budget et des investissements pluriannuels, la représentation des propriétaires et la gestion de l'exploitant externe. immoveris rend compte directement au conseil de fondation.

Arrivée de Maximilian Hoffmann au sein de la direction

Au 1er avril 2020, Maximilian Hoffmann prendra la direction de la nouvelle division «Asset Management Services», qui dispose de sites à Zurich, Saint-Gall et Genève. Il deviendra également membre de la direction. Il est agent immobilier, diplômé en gestion immobilière et membre de la RICS. Maximilian Hoffmann terminera son programme MBA à l'Université de Saint-Gall (HSG) à l'été 2020.

Bruno Kurz, CEO d'immoveris, déclare à ce propos: «Les besoins croissants de nos clients, en particulier le mandat des caisses de pension de BASF récemment remporté, ont accéléré de manière encourageante l'expansion de notre offre de services de gestion d'actifs. Avec la nomination de Maximilian Hoffmann, nous assurons la continuité et la poursuite de la croissance dans ce domaine.»