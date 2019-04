immoveris poursuit sa croissance

Acquisition de nouveaux établissements à Zurich et Genève

Après une année 2018 réussie, immoveris consolide sa présence régionale. Depuis février 2019, l'entreprise est passée à cinq spécialistes à Genève et est représentée au 50, rue du Rhône. La filiale actuelle de Zurich a acquis, pour ses 18 collaborateurs, de nouveaux bureaux situés en plein centre, dans la Uraniastrasse 12, près de la Bahnhofstrasse et de la Paradeplatz. En outre, c'est Ursula Huwiler, Head Region East, qui prend la direction de l'équipe Letting Advisory à Zurich. Elle travaille depuis déjà dix ans pour l'entreprise et dispose d'une expérience de longue date dans la commercialisation de grands projets.

Une présence régionale pour garantir la croissance

immoveris propose des services de conseil professionnels et complets relatifs au cycle de vie de biens immobiliers. Disposant actuellement de plus de 30 collaborateurs, l'entreprise est active dans toute la Suisse. Grâce à de nouveaux sites optimisés, immoveris affine et professionnalise davantage son réseau et les services proposés à ses clients. Son portefeuille de services comprend le conseil pour les locations, les transactions, les développements et la prise en charge de petits et moyens mandats de Real Estate Asset Management. Bruno Kurz, CEO d'immoveris, précise: «Il est très important pour nous d'investir dans les sites à fort ancrage régional. Cela nous permet d'une part de nous positionner de manière optimale vis-à-vis de nos clients, et d'autre part, de créer une forte proximité avec les marchés au niveau national et régional afin de continuer à assurer la rentabilité de notre croissance».