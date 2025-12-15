Immunome a dévoilé lundi des résultats très positifs pour son traitement expérimental varegacestat, destiné aux patients atteints de tumeurs desmoïdes, une forme rare de tumeur non cancéreuse. Le médicament a atteint son objectif principal lors d’une étude avancée, réduisant de 84% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo. Cette annonce a immédiatement propulsé l’action Immunome en hausse de plus de 20% en séance.

Administré oralement, le varegacestat appartient à la classe des inhibiteurs de la gamma-sécrétase, et a montré des résultats significatifs : 56% des patients traités ont présenté une réduction ou disparition de leurs tumeurs, contre 9% dans le groupe placebo. Ces données sont jugées potentiellement supérieures à celles de l’Ogsiveo, le traitement concurrent de SpringWorks Therapeutics, récemment acquis par Merck KGaA. Tous les objectifs secondaires, incluant la réduction de la douleur et de la taille des tumeurs à 24 semaines, ont également été atteints.

Ces résultats positionnent Immunome comme un concurrent sérieux sur ce marché de niche. Selon le directeur général Clay Siegall, l’entreprise suscite déjà l’intérêt de plusieurs partenaires, même si elle prévoit de lancer elle-même le médicament sur les principaux marchés. Une demande d’autorisation de mise sur le marché est prévue aux États-Unis pour le deuxième trimestre 2026. Les analystes saluent unanimement les résultats, certains parlant d’un "coup de maître", et voient dans cette annonce un tournant stratégique pour la biotech américaine.