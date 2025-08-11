Par Keith Bortoluzzi - Bienvenue dans cette nouvelle édition d'ImpactFull Weekly, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Ce qui avait démarré comme un récit séduisant et limpide – l'intelligence artificielle exige des infrastructures informatiques inédites → créant un boom numérique qui ferait flotter tous les bateaux de l'écosystème des data centers – se heurte aujourd'hui aux lois immuables de la physique.

En d'autres termes : une force irrésistible rencontre un obstacle inamovible.

Le secteur nécessite des dépenses très élevées - Source : Deloitte

Les résultats du deuxième trimestre 2025 de géants comme Equinix et Amazon révèlent une vérité inconfortable : on ne peut pas "télécharger" plus d'électricité, on ne contourne pas une pénurie de transformateurs avec du capital-risque, et l'euphorie cède le pas à des contraintes opérationnelles que des milliards de dollars de CapEx ne peuvent résoudre dans l'immédiat.

Notre analyse révèle les premières fissures visibles dans ce que beaucoup considéraient comme un boom imparable des infrastructures, les leaders du marché étant confrontés à une compression de leurs marges malgré des investissements records et des dépenses sans précédent des hyperscalers.

Peu de sources d'énergie correspondent aux délais des centres de données - Source : Deloitte

En observant les forces à l'œuvre derrière ce grand réajustement, où des entreprises comme Equinix affichent des revenus records mais voient leurs cours chuter en raison de prévisions d'investissements élevés, on s'aperçoit qu'AWS admet des contraintes de capacité malgré plus de 100 milliards de dollars de dépenses prévues, et le secteur est confronté à des goulets d'étranglement du réseau électrique que sept ans de retard dans les connexions en Virginie du Nord ne peuvent résoudre par la seule ingénierie financière.

Equinix montre les premières fissures

Les résultats du deuxième trimestre 2025 d'Equinix ont présenté un paradoxe qui illustre parfaitement la situation difficile dans laquelle se trouve le secteur. La société a réalisé ce qui aurait dû être un tour d'honneur : un chiffre d'affaires de 2,26 milliards de dollars (en hausse de 5% par rapport à l'année précédente), des marges EBITDA ajustées atteignant 50% pour la première fois dans l'histoire de la société et 345 millions de dollars de réservations brutes annualisées. La société a conclu 4 100 contrats avec plus de 3 300 clients, et ses revenus d'interconnexion ont franchi pour la première fois le seuil des 400 millions de dollars.

Cependant, les prévisions révèlent des tensions sous-jacentes. Alors qu'Equinix a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 de 58 millions de dollars, ses dépenses d'investissement ont atteint le niveau sans précédent de 3,8 à 4,3 milliards de dollars, soit environ 42 à 47% du chiffre d'affaires prévu. Si l'on compare ce chiffre aux 20 à 25% du chiffre d'affaires que les opérateurs de centres de données consacrent généralement à leurs dépenses d'investissement, la compression des marges apparaît clairement. L'économie traditionnelle des centres de données tablait sur des racks de 8 à 10 kilowatts. L'IA nécessite 120 kilowatts ou plus. Il est désormais question d'une refonte complète de l'infrastructure.

Chronologie des générations de GPU NVIDIA avec les densités maximales et moyennes prévues pour les racks, montrant l'augmentation des besoins en énergie des pods d'IA et des installations industrielles. Source : Vertiv

Le PDG Adaire Fox-Martin a reconnu directement le défi à relever, déclarant : "Nous avons été conçus pour ce moment", tout en révélant que la société avait 59 projets majeurs en cours dans le monde, dont 12 projets xScale.

Les dépenses d'investissement non récurrentes de l'entreprise ont bondi de 54,9% en glissement annuel pour atteindre 934 millions de dollars au deuxième trimestre, et environ 450 millions de dollars de dépenses liées à xScale devraient être remboursées plus tard en 2025. Ces chiffres ne sont pas ceux d'une entreprise qui surfe sur une vague de croissance, mais ceux d'un secteur aux prises avec des contraintes physiques fondamentales et qui doit absolument doubler sa capacité d'ici 2029 pour répondre à la demande en infrastructures d'IA.

Equinix - Source : MarketScreener - ProRealTime

AWS met en avant les défis liés à l'évolutivité

Si Equinix a été la première fissure visible, la conférence téléphonique d'Amazon sur ses résultats du deuxième trimestre 2025 a constitué une véritable confession de la part du géant du cloud computing. AWS a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 30,4 milliards de dollars, conservant ainsi sa place de leader mondial des fournisseurs de cloud computing. Cependant, les investisseurs ont entendu le PDG Andy Jassy faire un aveu embarrassant : "AWS continue de développer une activité importante, en forte croissance, avec un taux de croissance annuel à trois chiffres et un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, dont la demande est supérieure à notre offre actuelle".

Les chiffres sont décevants. Le chiffre d'affaires d'AWS n'a augmenté que de 17,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, loin derrière les 31% de Microsoft Azure et les 32% de Google Cloud. Pour une entreprise qui affichait autrefois régulièrement des taux de croissance supérieurs à 40%, ce ralentissement est douloureux. M. Jassy a cité trois contraintes spécifiques : les puces provenant de partenaires tiers qui arrivent "un peu plus lentement qu'auparavant", les contraintes énergétiques et les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement pour des composants tels que les cartes mères.

La réponse d'Amazon est d'investir massivement dans le problème. L'entreprise prévoit de consacrer 105 milliards de dollars à des dépenses d'investissement en 2025, contre 83 milliards en 2024. Cependant, même cette somme astronomique s'accompagne de réserves. Amazon réduit la durée d'amortissement de ses serveurs de six à cinq ans, reconnaissant que le développement de l'IA rend les infrastructures obsolètes plus rapidement que prévu. À lui seul, ce changement comptable réduira le résultat d'exploitation de 2025 de 700 millions de dollars.

Source : Synergy Research Group - Statista

Quand la physique rencontre la demande du marché

Les goulets d'étranglement se répercutent sur l'ensemble du système comme un choc électrique. Selon Goldman Sachs Research, la demande mondiale en électricité des centres de données augmentera de 165 % d'ici 2030, pour atteindre 165 gigawatts, soit environ la consommation totale de l'Argentine. Gartner prévoit que 40% des centres de données IA seront confrontés à des contraintes opérationnelles liées à la disponibilité de l'électricité d'ici 2027.

Taux d'occupation historiques et prévisionnels des centres de données (2022-2031), montrant que l'offre atteindra son pic au milieu de la décennie avant de diminuer progressivement. Source : Goldman Sachs

La crise de la production d'électricité est déjà visible. Les nouveaux raccordements en Virginie du Nord, le plus grand marché mondial des centres de données, sont désormais confrontés à des retards pouvant aller jusqu'à sept ans. Dublin et Amsterdam ont mis en place des moratoires sur la construction de nouveaux centres de données. Singapour n'a levé que récemment une interdiction de quatre ans. Il ne s'agit pas de goulets d'étranglement temporaires, mais de contraintes structurelles que des milliards de dépenses d'investissement ne peuvent résoudre immédiatement.

Source : Rapport « AI Changes Big & Small » de Bain & Co

Les délais d'approvisionnement pour des composants essentiels tels que les transformateurs ont atteint près de deux ans. Les équipements spécialisés nécessaires aux systèmes de refroidissement liquide, indispensables aux charges de travail IA à haute densité, connaissent des retards similaires. Le secteur américain de la construction compte des centaines de milliers d'emplois à pourvoir, avec une pénurie aiguë dans les métiers de l'électricité. La construction d'infrastructures adaptées à l'IA nécessite une expertise spécialisée qui n'existe tout simplement pas à grande échelle.

La chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs constitue une autre vulnérabilité. Plus de 60% des semi-conducteurs avancés sont fabriqués à Taïwan, ce qui crée un risque de concentration dangereux. Les retards de fabrication deviennent endémiques, les projets de construction de centres de données connaissant des retards dans 9 cas sur 10, avec une prolongation moyenne de 34%. Pour un projet de centre de données typique de deux ans qui s'étend sur trois ans, les coûts liés aux retards peuvent atteindre 14,2 millions de dollars par mois pour une installation standard de 60 MW.

L'ampleur des investissements a atteint des niveaux sans précédent et potentiellement insoutenables. Microsoft (80 milliards de dollars), Amazon (100 milliards de dollars), Meta (67,5 milliards de dollars) et Google (75 milliards de dollars) ont engagé plus de 322 milliards de dollars en dépenses d'investissement combinées pour 2025. Cela représente des dépenses d'investissement des hyperscalers en pourcentage du chiffre d'affaires dépassant 22%, soit près du double de la moyenne historique de 11 à 16%. Un article intéressant de Bernie Ahkong, directeur informatique chez UBS O'Connor, l'un des plus grands multistrat internes, conclut que les entreprises technologiques affichant les taux de croissance des dépenses d'investissement les plus rapides ont sous-performé leurs pairs du secteur d'environ 7% par an depuis 2022 (environ le début de la ruée vers l'or des dépenses d'investissement dans l'IA).

Source : Morgan Stanley

Entreprises à surveiller

Broadcom Inc. (AVGO) - Le cerveau des réseaux IA

Broadcom est discrètement devenu le cerveau des réseaux de la révolution de l'IA. Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA a bondi de 46% en glissement annuel pour atteindre 4,4 milliards de dollars, les ventes de réseaux IA ayant augmenté de 70% en raison de la demande croissante de routeurs et de commutateurs.

Le nouveau routeur Ethernet Jericho4 de la société peut interconnecter plus d'un million de XPU dans plusieurs centres de données, traitant environ quatre fois plus de données que son prédécesseur.

La direction prévoit que le chiffre d'affaires de l'IA pourrait atteindre 60 à 90 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027, soit une multiplication par cinq par rapport aux niveaux actuels. Le portefeuille complet de solutions de réseau IA de la société (commutateurs Tomahawk, routeurs Jericho et cartes d'interface réseau) offre des solutions de bout en bout, des racks individuels aux réseaux de centres de données distribués.

Alors que les opérateurs d'infrastructures sont confrontés à des contraintes énergétiques, la technologie de Broadcom permet de mettre en œuvre le modèle informatique distribué imposé par les limitations physiques.

Amphenol Corporation (APH) - L'acteur omniprésent

Amphenol est l'acteur incontournable de cette ruée vers l'or de l'IA. Les résultats du deuxième trimestre 2025 de la société ont été exceptionnels : un chiffre d'affaires de 5,65 milliards de dollars (dépassant les estimations de 13,55%) et un bénéfice par action de 0,81 dollar (supérieur aux prévisions de 22,73%).

Le segment des communications a généré un chiffre d'affaires net de 2,91 milliards de dollars, soit une croissance de 91% par rapport à l'année précédente, et a représenté plus de la moitié du chiffre d'affaires total.

Tous les serveurs IA, quel que soit leur fabricant, nécessitent les connecteurs haute vitesse et les systèmes d'interconnexion d'Amphenol. Le contenu par serveur IA est 3 à 4 fois plus important que dans l'informatique traditionnelle, et avec des débits de données qui passent de 56 gigabits par seconde aujourd'hui à 224 Gbps et plus, l'expertise d'Amphenol en matière d'intégrité des signaux devient essentielle.

Adam Norwitt, PDG, a déclaré : "Nous n'en sommes qu'au début de l'adoption généralisée de l'IA dans l'ensemble de l'économie".

Fujikura Ltd. (5803.T) - Le facilitateur de l'infrastructure optique

Fujikura représente l'épine dorsale optique qui permet les flux massifs de données de l'IA, avec une exécution exceptionnelle et un chiffre d'affaires de 979,4 milliards de yens (+22,5% en glissement annuel), générant une marge bénéficiaire nette solide de 9,3%.

Leur division Systèmes de télécommunications, qui comprend les fibres optiques et les câbles pour les centres de données, a été le principal moteur de la croissance dans un contexte de forte demande en infrastructures d'IA.

Le câble WTC (Wrapping Tube Cable) avec technologie SWR (SpiderWeb Ribbon) de Fujikura offre une densité de fibres impressionnante. Son dernier câble de 13 824 fibres est spécialement conçu pour les applications de centres de données hyperscale.

L'avantage concurrentiel de l'entreprise réside dans son intégration verticale et son excellence en matière de fabrication. Sa nouvelle usine Sakura Works, qui a démarré sa production en février 2025, a augmenté sa capacité de production de 30%.

Les solutions optiques de Fujikura sont devenues essentielles pour permettre la transition du cuivre vers l'optique, accélérée par les contraintes énergétiques.

Conclusion : le grand réajustement

Nous assistons à la fin de la phase d'optimisme naïf sur les infrastructures de l'IA. L'idée qu'il suffirait d'injecter de l'argent dans les data centers pour répondre sans accroc aux besoins de l'IA s'est fracassée sur les réalités des réseaux électriques, des chaînes d'approvisionnement et de la physique. Il ne s'agit pas d'un scénario baissier sur l'IA, mais d'un rappel à la réalité quant aux calendriers de déploiement et aux structures de coûts.

Les gagnants de la prochaine phase ne seront pas ceux qui construisent le plus vite ou le plus grand, mais ceux qui permettent aux autres de construire plus intelligemment : fournisseurs des composants critiques qui rendent possibles les connexions à 224 Gb/s, ceux qui résolvent la dissipation thermique à 120 kW par baie, ceux qui fabriquent les autoroutes optiques où transitent efficacement des exaoctets de données.

Pour les investisseurs, cette recalibration crée de vraies opportunités. Le marché commence à distinguer les entreprises qui surfent simplement sur la vague IA de celles qui fournissent ses briques fondamentales. Alors que le capex enfle et que les marges se compressent chez les opérateurs "pure players", la valeur réelle s'accumule chez les fournisseurs de composants, spécialistes de la connexion et acteurs de l'optique : ceux qui perçoivent un péage sur chaque bit circulant dans l'économie de l'IA.

La révolution IA ne s'arrête pas. Mais la phase d'argent facile est terminée. La suite séparera les touristes de l'infrastructure des fournisseurs de composants qui rendent le système possible. Dans un monde où l'on ne peut pas télécharger plus d'électricité, ceux qui maîtrisent les connexions maîtriseront les profits.

La ruée continue, mais l'argent facile s'efface au profit de l'argent avisé.

Restez investis, prudemment.