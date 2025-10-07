Imperial Brands a annoncé mardi un nouveau programme de rachat d'actions de 1,45 milliard de livres et confirmé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, soutenue par la hausse des prix et la demande croissante pour les produits alternatifs au tabac.
Le fabricant des cigarettes Winston et Gauloises, de la marque d'e-cigarettes Blu et du papier à rouler Rizla tablait sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires dans le tabac et les produits de nouvelle génération, à taux de change constant, et sur une progression moyenne à un chiffre de son bénéfice opérationnel ajusté.
Le cours du titre s'est largement redressé depuis son creux de mai, après l'annonce du départ du CEO Stefan Bomhard. Lukas Paravicini a pris la direction du groupe le 1er octobre.
Imperial Brands prévoit des gains de parts de marché aux Etats-Unis, en Allemagne et en Australie, compensant des reculs en Espagne et au Royaume-Uni.
Imperial Brands PLC figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de tabac. Le CA par activité se répartit comme suit :
- fabrication et vente de produits de tabac traditionnels et de nouvelle génération (66,6%) : cigarettes (marques Davidoff, JPS, Fine, West, Lambert & Butler, Winston, News, Bastos, Kool, Gauloises, L&B, Knox, etc.), cigares (marques Backwoods et Dutch Masters), cigarettes électroniques (marque Blu), tabacs chauffés (marque Pulze), tabacs à sucer (marque Skruf), papiers à rouler (n° 1 mondial ; marque Rizla) ;
- distribution de produits de tabac (33,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (11,7%), Allemagne (13,9%), Etats-Unis (11,3%), France (10,4%), et autres (52,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.