Imperial Brands en hausse après l'annonce d'un rachat d'actions

Imperial Brands a annoncé mardi un nouveau programme de rachat d'actions de 1,45 milliard de livres et confirmé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, soutenue par la hausse des prix et la demande croissante pour les produits alternatifs au tabac.



Le fabricant des cigarettes Winston et Gauloises, de la marque d'e-cigarettes Blu et du papier à rouler Rizla tablait sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires dans le tabac et les produits de nouvelle génération, à taux de change constant, et sur une progression moyenne à un chiffre de son bénéfice opérationnel ajusté.



Le cours du titre s'est largement redressé depuis son creux de mai, après l'annonce du départ du CEO Stefan Bomhard. Lukas Paravicini a pris la direction du groupe le 1er octobre.



Imperial Brands prévoit des gains de parts de marché aux Etats-Unis, en Allemagne et en Australie, compensant des reculs en Espagne et au Royaume-Uni.