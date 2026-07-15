L'essentiel :

- Installation du robot multi-bras 8i Robotics au centre SimUSanté du CHU Amiens-Picardie.

- Collaboration entre IMPLANET, 8i Robotics et le CHU pour évaluer ce robot en chirurgie du rachis.

- Objectif de conformité réglementaire européenne et développement de la chirurgie robotisée.



IMPLANET annonce l'installation du robot chirurgical multi-bras développé par 8i Robotics Inc. au sein du centre de pédagogie active SimUSanté du CHU Amiens-Picardie. Ce robot, présenté comme le premier du genre au monde, est destiné à la chirurgie du rachis et à la chirurgie orthopédique.



Cette initiative s'inscrit dans un partenariat tripartite associant IMPLANET, 8i Robotics et les équipes hospitalo-universitaires du CHU Amiens-Picardie, notamment le groupement de recherche en chirurgie robotisée GRECO. L'objectif principal est d'évaluer cliniquement ce robot afin d'obtenir la conformité réglementaire européenne pour son utilisation en chirurgie du rachis.



Le robot multi-bras comprend trois bras robotisés, dont une tête d'imagerie optique intégrant un microscope numérique et deux bras chirurgicaux. Cette technologie offre une couverture complète du champ opératoire, dépassant le simple guidage pour le placement des vis. Le microscope chirurgical intégré de dernière génération permet une visualisation haute résolution avec grossissement optique.



Cette installation marque le début d'un partenariat clinique et réglementaire visant à conduire des recherches avec des hôpitaux français de premier plan et à préparer le marquage CE de cette solution robotique. IMPLANET prévoit d'intégrer ces avancées technologiques dans son offre commerciale dédiée à la chirurgie du rachis.



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