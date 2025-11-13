Implanet SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et de dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie orthopédique. Les produits du groupe comprennent des prothèses du genou, des systèmes de fixation rachidiens, des cages intersomatiques, des tiges, des fils de suture, des vis, des ancres, etc. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - chirurgie du rachis (74,8%) ; - chirurgie du genou et arthroscopie (0,2%). Le solde du CA (25%) concerne l'activité de distribution d'équipements médicaux. La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (17,2 %), Etats-Unis (27,3%) et autres (11,7%).