Implanet annonce la signature avec 8i Robotics d'un accord de partenariat, dont le premier jalon concerne la recherche clinique visant à obtenir la conformité réglementaire européenne d'un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis.
'Les solutions techniques développées par 8i Robotics préfigurent les prochaines étapes à venir des technologies d'assistance chirurgicale supervisées par le praticien', estime Ludovic Lastennet, le directeur général d'Implanet.
Ce partenariat clinique et réglementaire s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Implanet visant à intégrer les dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis dans son offre commerciale mondiale.
Publié le 13/11/2025 à 15:15
