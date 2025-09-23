Implanet signe un accord exclusif avec Tinavi dans la robotique chirurgicale

Implanet annonce la signature d'un accord de distribution exclusif avec Tinavi Medical Technologies pour le TiRobot, un cobot (soit un robot collaboratif), destiné à la chirurgie du rachis. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de diversification et de renforcement commercial de la société après son rapprochement avec Sanyou Medical.



Le Directeur général, Ludovic Lastennet, souligne que cet accord consolide la position d'Implanet comme fournisseur de solutions complètes aux chirurgiens du rachis. Kevin Liu, Directeur marketing de Tinavi, estime que la combinaison implants et robotique créera des synergies pour les deux groupes.



Ce partenariat permet à Implanet d'élargir son offre technologique, intégrant robotique, intelligence artificielle et solutions mini-invasives. Le TiRobot, autonome et adaptable aux mouvements du patient, vise à améliorer précision et sécurité, et pourrait être étendu à d'autres spécialités orthopédiques.