Inarrêtable, Wall Street se retourne à la hausse et signe de nouveaux records

Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York s'est rapidement orientée à la hausse lundi à la faveur de la bonne tenue des valeurs technologiques dans un marché rassuré par le léger repli des rendements obligataires, ce qui permet au S&P 500 et au Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



Vers 11h30, le Dow Jones avance de 0,1% à 46.367,1 points, le S&P 500 progresse de 0,2% à 6675,3 points et le Nasdaq Composite s'adjuge 0,2% à 22.696,2 points.



Le secteur technologique réagit positivement à la détente des taux longs, qui repartent à la baisse après leur remontée contre-intuitive de la semaine passée, qui avait suivi la baisse des taux de la Réserve fédérale de mercredi, la première de l'année, ainsi que son discours plutôt accommodant concernant l'évolution de la politique monétaire.



Le rendement des obligations d'Etat à 10 ans se replie sous 4,13% après son pic atteint la semaine dernière tout près de 4,15%.



Ce début de stabilisation intervient alors que les interventions de plusieurs responsables de la banque centrale prévues au cours des prochains jours pourraient nourrir les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire, en particulier pour ce qui concerne la trajectoire à prévoir sur l'exercice 2026, qui semble faire l'objet de davantage d'incertitudes que le calendrier envisagé pour la fin 2025.



Sur ce point, la séance sera animée dès aujourd'hui par la prise de parole de Stephen Miran, le proche de Donald Trump dernier arrivé au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, qui s'exprimera à l'heure du déjeuner sur la nature d'une 'politique monétaire appropriée' à l'occasion d'une conférence organisée par l'Economic Club de New York.



Demain, c'est Michelle W. Bowman, une autre 'colombe' du comité de politique monétaire qui abordera les perspectives économiques du pays lors de la convention des banquiers du Kentucky.



Le discours le plus suivi sera cependant celui que tiendra Jerome Powell demain au cours du déjeuner de la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island.



Cinq des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en hausse, avec en tête les technologiques (+0,7%), la consommation non-essentielle (+0,2%) et l'immobilier (+0,1%), trois secteurs sensibles à l'évolution des taux d'intérêt.



Les plus fortes baisses reviennent à la consommation de base (-0,7%), aux communications (-0,6%) et aux financières (-0,2%).



Du côté des technologiques, Apple s'adjuge 2,7% alors que les analystes se montrent de plus en plus optimistes sur les ventes de l'iPhone 17, qui n'avait pourtant pas bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux lors de sa présentation officielle il y a deux semaines.



Oracle (+2,9%) revient en direction de ses plus hauts absolus suite à l'annonce de la nomination de Clay Magouyrk et Mike Sicilia aux postes de co-directeurs du groupe, en remplacement de Safra Catz qui occupait la tête de l'entreprise depuis 2014, période pendant laquelle le cours de Bourse du concepteur de logiciels d'entreprise a été multiplié par plus de 10.



Micron gagne plus de 2%, les investisseurs se positionnant dans l'optique de bonnes surprises demain à l'occasion de la publication des derniers résultats trimestriels du fabricant de mémoires.



Le dollar s'affaiblit de 0,2% face à l'euro, qui en profite pour revenir aux abords de 1,1775 en raison du repli des rendements des emprunts d'Etat américains.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole font preuve de lourdeur en l'absence de catalyseurs, ce qui se traduit par un recul de 0,3% à 62,5 dollars du baril de brut léger texan (WTI). Les futures sur l'or prennent encore 61 dollars l'once pour pulvériser de nouveaux records au-delà de 3.766,8 dollars.







