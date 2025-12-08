La société biopharmaceutique Incyte a annoncé dimanche que la FDA américaine a accordé la désignation de breakthrough therapy à son traitement expérimental INCA033989, destiné à certains patients atteints de thrombocytémie essentielle. Cette désignation, qui vise à accélérer le développement de traitements prometteurs, repose sur des données de phase 1 montrant une bonne tolérance du produit et une normalisation du nombre de plaquettes, avec des réponses renforcées à des doses plus élevées, indépendamment du type de mutation génétique.

Le traitement est en cours de développement pour les patients présentant des mutations CALR de type 1 et non-type 1. Incyte prévoit de lancer au premier semestre de l’année prochaine un programme d’enregistrement ciblant les patients résistants ou intolérants à au moins un traitement cytoréducteur existant. Cette décision fait suite à des discussions avec les autorités sanitaires et marque une étape importante dans la stratégie d’Incyte visant à renforcer son portefeuille dans les maladies myéloprolifératives rares.