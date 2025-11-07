La SAS Indépendance AM, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre, le seuil de 5% du capital de Dékuple, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 208 074 actions Dékuple représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 2,89% des droits de vote de cette société spécialiste du marketing cross-canal.
Indépendance AM passe sous les 5% du capital de Dékuple
Publié le 07/11/2025 à 14:04
