La SAS Indépendance AM, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre, le seuil de 5% du capital de Dékuple, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 208 074 actions Dékuple représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 2,89% des droits de vote de cette société spécialiste du marketing cross-canal.