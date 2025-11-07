Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, Dékuple, dont la marque commerciale est ADLPerformance, conçoit, commercialise et met en oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d'acquisition, de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le groupe travaille aujourd'hui avec 50% des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de conseil et de services marketing (65,6%) ; - vente d'abonnements à la presse magazine (30,7%) ; - vente de produits d'assurance par marketing direct (3,7%). 90% du CA est réalisé en France.