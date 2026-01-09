Indice FAO des prix des produits alimentaires 2025 : hausse annuelle de 4,3%

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi à 124,3 points en décembre 2025. Il enregistre une baisse de 0,8 point (0,6%) par rapport à son niveau du mois de novembre 2025, car le recul des indices des prix des produits laitiers, de la viande et des huiles végétales a plus que compensé les hausses du prix des céréales et du sucre. L'indice était inférieur de 3 points (2,3%) à sa valeur constatée il y a un an et de 35,9 points (22,4%) à son niveau record de mars 2022. En 2025, cet indice a affiché une valeur moyenne de 127,2 points, soit 5,2 points (4,3%) de plus que la moyenne de 2024.

Dans le détail, l'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 107,3 points en décembre, en progression de 1,8 point (1,7%) par rapport à novembre. Le regain d'inquiétudes liées aux flux d'exportation de la mer Noire a soutenu les prix internationaux du blé. Sur l'ensemble de l'année 2025, cet indice s'est établi à 107,9 points, en recul de 5,6 points (4,9%) par rapport à 2024, ce qui représente sa moyenne annuelle la plus basse depuis 2020. L'indice FAO des prix de tous les types de riz a affiché une valeur moyenne de 103,5 points en 2025, en chute de 35,2 points par rapport à 2024. Cela s'explique par la pression à la baisse sur les cours du prix causée par l'abondance des disponibilités exportables, la forte concurrence entre les exportateurs et la diminution des achats de certains pays importateurs d'Asie.



L'indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en moyenne à 164,6 points en décembre, ce qui correspond à un fléchissement de 0,4 point (0,2%) par rapport à novembre et constitue son niveau le plus bas depuis six mois. Cette baisse est due au recul des prix des huiles de soja, de colza et de tournesol, qui ont plus que compensé la hausse des cours de l'huile de palme. En 2025, cet indice s'est situé en moyenne à 161,6 points, soit une hausse de 23,6 points (17,1%) en glissement annuel, qui le situe à son niveau le plus élevé depuis trois ans, dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale.



L'indice FAO des prix de la viande a enregistré une valeur moyenne de 123,6 points en décembre. Il recule de 1,7 point (1,3%) par rapport à sa valeur révisée de novembre, mais reste supérieur de 4,1 points (3,4%) à sa valeur d'il y a un an. La baisse des prix a concerné toutes les catégories de viande, en premier lieu la viande bovine et la viande de volaille. Sur l'ensemble de l'année 2025, cet indice s'est établi en moyenne à 123,2 points, en hausse de 6 points (5,1%) par rapport à 2024, sous l'effet d'une forte demande mondiale à l'importation et des incertitudes croissantes du marché liées aux épidémies de maladies animales et aux tensions géopolitiques.



L'indice FAO des prix des produits laitiers a reculé de 5,9 points (4,4%) en décembre. Les prix du beurre se sont notamment effondrés, du fait de l'augmentation saisonnière de la disponibilité de la crème en Europe et de l'accumulation de stocks à la suite de la forte production enregistrée plus tôt dans l'année. Cet indice s'est établi en moyenne à 146,9 points en 2025, soit 13,2% de plus que la moyenne de 2024, ce qui témoigne des fortes hausses de prix au cours du premier semestre. Cette progression annuelle est principalement imputable au fromage, au lait entier en poudre et au beurre, portés par une forte demande mondiale à l'importation et par l'offre limitée de disponibilités exportables plus tôt dans l'année.



L'indice FAO des prix du sucre a affiché une valeur moyenne de 90,7 points en décembre, qui correspond à une augmentation de 2,1 points (2,4%) par rapport à novembre, après trois baisses mensuelles d'affilée, mais ce niveau demeure inférieur de 28,6 points (24%) à celui de l'année dernière au même mois. Le rebond observé en décembre s'explique principalement par la chute de la production de sucre dans les principales régions cultivatrices du sud du Brésil, traduisant le recul du broyage de canne à sucre et une moindre utilisation de celle-ci pour la production de sucre. Sur l'ensemble de l'année 2025, cet indice s'est établi en moyenne à 104,3 points, soit un repli de 21,4 points (17%) par rapport à 2024, ce qui constitue la valeur annuelle la plus faible depuis 2020 étant donné les importantes disponibilités à l'exportation.



