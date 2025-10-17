IndiGo annonce la signature d'une commande ferme portant sur 30 Airbus A350-900, transformant le protocole d'accord conclu en juin en commande définitive. Ce nouvel engagement porte à 60 le nombre total d'A350 commandés par la compagnie indienne. Cette décision stratégique marque une étape clé dans sa transition vers le long-courrier international.

Le directeur général Pieter Elbers souligne que cette commande 'confirme la confiance d'IndiGo dans l'avenir de l'aviation indienne et renforce son partenariat stratégique avec Airbus'. Ces appareils soutiendront l'objectif de la compagnie de devenir un acteur mondial majeur d'ici 2030.

Airbus, via son EVP Sales Benoît de Saint-Exupéry, estime que les performances et l'efficacité de l'A350 s'inscrivent pleinement dans la stratégie de croissance internationale d'IndiGo.