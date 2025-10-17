IndiGo annonce la signature d'une commande ferme portant sur 30 Airbus A350-900, transformant le protocole d'accord conclu en juin en commande définitive. Ce nouvel engagement porte à 60 le nombre total d'A350 commandés par la compagnie indienne. Cette décision stratégique marque une étape clé dans sa transition vers le long-courrier international.
Le directeur général Pieter Elbers souligne que cette commande 'confirme la confiance d'IndiGo dans l'avenir de l'aviation indienne et renforce son partenariat stratégique avec Airbus'. Ces appareils soutiendront l'objectif de la compagnie de devenir un acteur mondial majeur d'ici 2030.
Airbus, via son EVP Sales Benoît de Saint-Exupéry, estime que les performances et l'efficacité de l'A350 s'inscrivent pleinement dans la stratégie de croissance internationale d'IndiGo.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
