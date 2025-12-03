Inditex affiche des performances meilleures que prévu

Le groupe textile espagnol Inditex dévoile des performances solides ce matin, dépassant les attentes à la fois pour ses résultats au titre de son 3e trimestre (clos fin octobre) et pour ses ventes depuis le début du trimestre en cours.



Sur son 3e trimestre comptable, il a vu son résultat net augmenter de 9% à 1,8 milliard d'euros et son profit opérationnel (EBIT) croitre de 11,2% à 2,4 MdsEUR, dépassant ainsi un consensus qui était de 2,25 MdsEUR selon Jefferies.



Inditex a vu sa marge brute s'améliorer de 0,8 point à 62,2% pour des ventes en croissance de 4,9% (+8,4% en monnaies locales) à 9,8 MdsEUR, un niveau là-aussi au-dessus des environs 9,7 MdsEUR attendus en moyenne d'après le broker.



L'exploitant d'enseignes telles que Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti fait aussi part d'un bon démarrage pour son 4e trimestre comptable, ses collections automne/hiver recevant selon lui un accueil favorable de la part de sa clientèle.



Ainsi, sur le mois de novembre, Inditex revendique une croissance de 10,6% de ses ventes en magasins et en ligne en monnaies locales, alors que le consensus table sur une progression d'un peu moins de 8% sur le trimestre, d'après Jefferies.