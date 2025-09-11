Baader Europe réaffirme sa recommandation 'ajouter' et son objectif de cours de 49,5 euros sur Inditex, au lendemain de la publication par le groupe textile espagnol (exploitant notamment l'enseigne Zara) de ses résultats semestriels.
S'il reconnait qu'Inditex a fait état d'une performance légèrement inférieure au consensus sur le premier semestre, le broker souligne que 'les nouvelles collections Automne-Hiver ont été très bien accueillies'.
Baader rappelle en effet qu'Inditex a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 9% en glissement annuel à taux de change constant, entre le 1er août et le 8 septembre, montrant ainsi une nette accélération.
'Compte tenu de la valorisation de luxe du groupe, le marché a été exigeant avec l'action, mais nous voyons la reprise de la dynamique des ventes comme un signe encourageant pour le second semestre malgré les vents contraires persistants du marché', poursuit-il.
Inditex : Baader Europe reste à ajouter après les semestriels
Publié le 11/09/2025 à 10:28
