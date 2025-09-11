Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 54 euros sur Inditex, pointant l'accélération des ventes au troisième trimestre comme un 'élément positif clé' après une dévalorisation des multiples de 15% depuis mars.
'La hausse de 9% des ventes en monnaie locale depuis le début du trimestre a battu les attentes et montre une accélération continue de la dynamique de croissance des ventes', souligne le broker, qui rehausse ses BPA 2026-28 de moins de 1%.
Pour le deuxième trimestre, si le groupe textile espagnol a manqué le consensus de croissance des ventes en monnaie locale de 140 points de base (à +5,8%), il a dépassé celui de marge opérationnelle de 40 points de base (à 19,2%).
Inditex : BofA reste à achat après les semestriels
Publié le 11/09/2025 à 13:15
