Inditex gagne plus de 1% à Madrid, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 52 euros sur le titre du groupe textile, exploitant notamment l'enseigne Zara.
'L'amélioration constante de la croissance depuis le début de l'année signifie que nous pouvons maintenant nous recentrer sur les opportunités à long terme pour le meilleur modèle du secteur', explique le broker.
Inditex dans le vert sur un relèvement de broker
Publié le 17/09/2025 à 14:12
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager